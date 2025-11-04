Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes
Decenas de coches, en un atasco a la entrada de Valencia en una imagen de archivo. IVÁN ARLANDIS

Los fondos para las obras de Pérez Galdós o las ayudas al transporte, en peligro si no hay Zona de Bajas Emisiones

Ayuntamiento y Ministerio difieren de la cantidad, que podría rondar los 150 millones de euros, que tendría que pagar Valencia si no sale adelante la medida para reducir la contaminación atmosferica

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:57

Comenta

«58 millones ya es un drama». La frase, literal, de alguien con mando en plaza en el Ayuntamiento de Valencia evidencia el problema que ... tiene el Consistorio si no aprueba la Zona de Bajas Emisiones, que la semana pasada fue rechazada con los votos de PSPV, Compromís y Vox, que no cumplió el acuerdo con el PP en el último pleno. Fuentes del equipo de gobierno elevan hasta los 150 millones de euros el dinero que el Ayuntamiento podría perder, pero apuntan que ya 58, que es la cantidad recibida en ayudas, son un roto importante. El Ministerio de Transportes, por su parte, advierte de multas millonarias.

