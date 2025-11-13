Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones, en juego
Figuración de la futura comisaría de Policía Local del barrio de Malilla. AYTO. VALENCIA

Así será la nueva comisaría de Policía Local en Malilla

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este viernes el proyecto técnico de las futuras dependencias policiales, que tendrán un diseño basado en el tartán de Sillitoe, el distintivo de cuadros alternados blanquiazules

S. V.

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este viernes el proyecto técnico de ejecución del edificio que albergará la futura comisaría de la Policía Local de Valencia ... en el barrio de Malilla, en el distrito de Quatre Carreres. Como ha indicado el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, ha indicado que «la voluntad de la es construir un espacio que mejore la vida de las personas del barrio y de los trabajadores municipales y que además realiza un guiño a la propia policía». Esta nueva comisaría estará ubicadas entre las calles de Vicent Marco Miranda, Aarón Vidal López, Illa Formentera y el PAI Malilla Norte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  7. 7

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  8. 8

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  9. 9

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  10. 10 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así será la nueva comisaría de Policía Local en Malilla

Así será la nueva comisaría de Policía Local en Malilla