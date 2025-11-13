Parto en una casa del Cabanyal: «La madre tenía al bebé en brazos y le pinzamos el cordón umbilical» Los agentes de la Policía Local de Valencia que participaron en la intervención visitan a la parturienta y al recién nacido en el hospital | Escoltaron a dos ambulancias y un vehículo dotado con una incubadora

Buena nueva en una humilde casa de Valencia. Cuatro agentes de la Policía Local de Valencia atendieron a una joven que dio a luz a un bebé en su domicilio en el Cabanyal el pasado lunes. Los hechos sucedieron sobre las 06:45 horas de la madrugada, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió un aviso de un parto extrahospitalario en una vivienda del distrito de Poblados Marítimos y varias patrullas acudieron al lugar. «Las compañeras tuvieron que pinzarle con la mano el cordón umbilical porque estaba roto. No dio tiempo a nada. Salió directamente, se quedó un poco colgando del cordón. Fue algo muy rápido y natural», aseguran dos de los policías que en ese momento se convirtieron en los auténticos ángeles de la guarda del pequeño.

Los agentes que participaron en la intervención han visitado a la madre y al bebé en el centro hospitalario para comprobar que ambos gozan de un buen estado de salud. Allí, los efectivos recrearon el suceso.

Tras recibir el aviso de la sala de la Policía Local, después de que el padre de la parturienta -una joven de 25 años- llamara de urgencia al 112, los efectivos aseguraron que la familia «estaba muy nerviosa porque temían por la vida del niño».

La primera agente que entró al domicilio declara que se encontró a la madre con el bebé en brazos y cara de susto. Ante esta situación, varias compañeras atendieron al bebé mientras otras se hicieron cargo de velar por el estado de la parturienta hasta la llegada de la ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). A partir de este momento, «salió todo rodado».

De hecho, dada la urgencia del servicio, una patrulla policial de Campanar acompañó a un vehículo sanitario dotado con una incubadora para que pudiese acudir al domicilio en el menor tiempo posible.

Tal y como relatan los agentes en un vídeo grabado por la Policía Local, tuvieron que practicar un pinzamiento del cordón umbilical con la mano y, a los pocos minutos, los sanitarios arribaron al lugar de los hechos para hacerse cargo tanto de la madre como del bebé.

Los policías escoltaron a la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA), que trasladó al neonato en una incubadora al Hospital Clínico mientras otro vehículo sanitario llevó a la madre al mismo centro hospitalario, también escoltada por una patrulla policial.

«Gracias a ellos tenemos a nuestro nieto y a nuestra hija»

La abuela del recién nacido agradece el servicio de la Policía Local, con especial cariño a los agentes de la comisaría del Marítimo: «Gracias a ellos tenemos a nuestro nieto y a nuestra hija».

«Hemos podido compartir una experiencia única e inolvidable. He vivido mejor el parto de tu hija que el de mis hijos», bromea uno de los efectivos que intervinieron en la operación que, por suerte, se saldó con el mejor de los finales posibles tanto para la madre como para el neonato.