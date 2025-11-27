Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acto inaugural del encendido de luces del Mercado de Colón y coral infantil del colegio Caxton College. Ayto. Valencia

La luz de Navidad ya brilla en el Mercado de Colón de Valencia

La céntrica zona comercial ya ha encendido el árbol y el tradicional Belén, un acto presidido por Catalá, que ha destacado: «Nos hace falta felicidad y alegría, que estamos muy faltos de esto, y cambiar el ruido por la música navideña»

L. S.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

Con la cuenta atrás de ¡5, 4, 3, 2, 1 y 0! se ha hehco efectivo el encendido de luces de Navidad del Mercado de ... Colón. Una semana después de que la música, la pólvora y las luces fueran protagonistas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ahora el turno tocaba en uno de los puntos gastronómicos y de ocio más importantes de la ciudad.

