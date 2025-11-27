La luz de Navidad ya brilla en el Mercado de Colón de Valencia

Con la cuenta atrás de ¡5, 4, 3, 2, 1 y 0! se ha hehco efectivo el encendido de luces de Navidad del Mercado de ... Colón. Una semana después de que la música, la pólvora y las luces fueran protagonistas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ahora el turno tocaba en uno de los puntos gastronómicos y de ocio más importantes de la ciudad.

Los alumnos de Tercero, Cuarto y Quinto de Primaria del colegio Caxton College son los que han llenado el recinto de alegría con una selección de villancicos cantados en inglés, castellano y valenciano.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha llegado corriendo tras asistir a Les Corts, ha agradecido a los niños los villanciscos ofrecidos. Además, ha explicado que «nos hace falta la felicidad y la esperanza, esatmos muy faltos de esto, de días de alegría, de paz, de normalidad, de ausencia de ruido, de cambiar el ruido por la música de Navidad y de vivirlo en familia», en clara referencia a los temas políticos de la semana.

Ha agradecido la decoración realizada desde Aumsa y la labor de los comerciantes y acto seguido se ha dado protagonismo a las luces.

Los asistentes han podido adorar al Niño del Belén a tamaño natural que se ha instalado en el mercado y también han comprobado el gran porte del árbol de Navidad que está repleto de luces.

Se trata de un árbol nuevo y que es transitable, para que los niños y adultos puedan hacerse fotos en esta decoración navideña de altura.

Cabe recordar que desde el 29 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, se instalarán en el Mercado de Colón paradas de artesanos belenistas para que los valencianos puedan adquirir piezas para el montaje del Nacimiento.

Además, estos días hay un mercadillo de regalos de Navidad, que regresará del 17 de diciembre al 5 de enero. Se trata de la 'Mostra de Nadal' que organiza Proa Artesanos.

El programa se completa con música, ya que el 13 de diciembre habrá un concierto de la Fundación San Vicente Mártir, a las 12 horas; el día 17 de diciembre habrá un concierto de Amigos de la Nau Gran, a las 18 horas, y el día 22 de diciembre, actuará el CEIP San Juan de Ribera, a las 11.30 horas.

Los días 26 y 30 de diciembre y 2 de enero también se prorgramarán conciertos, dentro de la estrategia Valencia Music City, por la tarde en el Mercado de Colón.

Y del 2 al 5 de enero, de 17 a 21 horas, el recinto acogerá la visita de los Reyes Magos para que los niños y niñas de la ciudad puedan acercarse y dejar sus cartas con sus peticiones de regalos.