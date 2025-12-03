Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alapont, con los calcos que ha estudiado. UV

Investigadores valencianos creen que en la Pompeya de hace 2.000 años podía hacer más frío en verano que ahora

El arqueólogo Llorenç Alapont desvela que las víctimas de la erupción llevaban túnicas y mantos de lana pesada, aunque también podría ser porque buscaban protegerse de la inminente erupción

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

Investigadores de la Universitat de València (UV) han descubierto que durante la erupción de Pompeya, en agosto del año 79, podía hacer mucho más frío ... del que hace ahora en verano. El grupo de investigación en cultura de la muerte ÁTROPOS de la UV), de acuerdo con el análisis de catorce calcos de Pompeya, ha concluido que, tanto dentro como fuera de las casas, las víctimas de la erupción vestían túnica y manto de lana, y esta lana, de la forma que estaba tejida, era muy pesada. El trabajo también sugiere que las condiciones ambientales de agosto del 79 d.C., cuando se produjo la erupción que enterró la ciudad, podrían haber sido muy diferentes a las esperadas.

