Investigadores valencianos creen que en la Pompeya de hace 2.000 años podía hacer más frío en verano que ahora

Investigadores de la Universitat de València (UV) han descubierto que durante la erupción de Pompeya, en agosto del año 79, podía hacer mucho más frío ... del que hace ahora en verano. El grupo de investigación en cultura de la muerte ÁTROPOS de la UV), de acuerdo con el análisis de catorce calcos de Pompeya, ha concluido que, tanto dentro como fuera de las casas, las víctimas de la erupción vestían túnica y manto de lana, y esta lana, de la forma que estaba tejida, era muy pesada. El trabajo también sugiere que las condiciones ambientales de agosto del 79 d.C., cuando se produjo la erupción que enterró la ciudad, podrían haber sido muy diferentes a las esperadas.

«De un estudio sobre los calcos, podemos saber cómo vestían las personas un día concreto de la historia. También, el tipo de tela con que iban vestidas, y cómo es el entramado de los hilos, que en este caso es grueso. La mayor parte de las víctimas vestían dos piezas: túnica y manto, las dos de lana. No sabemos si esta ropa en concreto era para protegerse de los gases o del calor ambiental provocado por la erupción volcánica», explica Llorenç Alapont, arqueólogo, antropólogo y profesor de historia antigua en la UV. Estos resultados fueron presentados en el Congreso Internacional sobre la fecha de la erupción del Vesubio hace unos días, para tratar uno de los temas más debatidos en la historia de la antigua Pompeya.

ÁTROPOS ha analizado las tramas de los tejidos plasmados en el yeso de los calcos de las víctimas de Pompeya. A pesar de que la lana era el tejido por excelencia de la época, más económico y popular, el hecho de llevar dos piezas en el momento de huir, sugiere temperaturas diferentes de lo esperado un 24 de agosto.

En su ponencia, Alapont incidió en que «la ropa que llevaban las víctimas, sugiere no solo la posibilidad de un clima más frío de lo normal, sino también un día con un ambiente nocivo del que había que protegerse«. De los 14 calcos estudiados, en 4 de ellos se ha podido asegurar el tipo de prendas de ropa y cómo estaban tejidas, claramente de lana pesada.

«Nuestro estudio también ha determinado que, comparando con otros calcos, los de dentro de las casas y los de fuera, tenían los mismos entramados de telas. La gente iba vestida dentro y fuera de las casas con las mismas prendas de ropa», afirma Alapont. Los calcos analizados fueron encontrados en la Necrópolis de Porta Nola, en 1975.

La fecha de la erupción del Vesubio todavía genera controversia, si bien la hipótesis más aceptada, sobre los escritos de Plinio El Joven, es que el desastre que sepultó la ciudad ocurrió el 24 de agosto del 79 d.C. La presencia de frutos de otoño, de estufas con restos de brasas en las casas y vino fermentando en las dolías (vasijas de barro similares a las ánforas), da a entender que la fecha podría haber sido más tardía, lo que impulsa a implementar nuevas metodologías y realizar nuevos estudios que desvelen las circunstancias de la erupción del Vesubio.

«Cuando los romanos hablan de agosto, ellos hablan de otoño. El otoño empezaba a principios de agosto para los romanos. Es posible que el verano para ellos fuera otros meses. Otra cosa interesante es que no sabemos exactamente si estas ropas son porque hacía fresco o porque la erupción del volcán ya emitía gases tóxicos o aire caliente y se protegían con las telas de la sensación de quemazón. Lo interesante es que hemos visto que podemos saber cómo iban vestidos el último día y que no van vestidos como supondríamos para un 24 de agosto», ha indicado Alapont, que ha recordado que ahora «hace mucho más calor del que hacía en época romana pero hace 40 años también hacía menos calor que ahora». «Es más probable que fueran tan tapados por las circunstancias de ese momento en concreto», ha insistido.

El grupo de investigación en cultura de la muerte 'ÁTROPOS' de la UV es un equipo interdisciplinar integrado por especialistas del ámbito de la historia antigua, la historia del arte y el patrimonio cultural, la arqueología, la bioantropologia, la química y el derecho romano.