El documental muestra los lugares amenazados por el cambio climático. VERITY WHITE / RTVE

TVE emite un documental visionario de la BBC que muestra cómo será La Tierra en 7 años

'Planeta en peligro' analiza los efectos del cambio climático y revela los trabajos de científicos en diferentes puntos críticos de los cinco continentes

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 16:16

¿Cómo será la Tierra en 7 años? ¿Cómo le afectará el cambio climático? ¿Habrá más incendios? ¿Subirá el nivel del mar? ¿Cuánto aumentarán las temperaturas? Un documental de la BBC que emite TVE analiza todos estos aspectos y muestra cómo puede evolucionar nuestro planeta.

'Planeta en peligro', que se emite este miércoles 20 y jueves 21 de agosto a las 16:20 horas en La 2 y RTVEPlay, es un proyecto visionario que documenta cómo evolucionará nuestro planeta en los próximos siete años.

La serie documental muestra el trabajo de científicos, poblaciones indígenas y conservacionistas y la lucha que se libra en cada lugar. Además, se pregunta si estamos haciendo lo suficiente para salvar nuestro planeta de un cambio irreversible.

'Planeta en peligro' explora cómo el cambio climático afecta al mundo natural y viceversa. La serie recoge los trabajos de científicos en seis lugares diferentes del mundo que actualmente son vulnerables (Islandia, el Amazonas, California, Kenia, las Maldivas y Camboya) y registra los cambios que están experimentando. El equipo también se reúne con científicos, grupos indígenas y conservacionistas que luchan por salvar estos lugares icónicos.

Tras unas semanas en las que el fuego ha sido el protagonista indeseado de la actualidad, 'Planeta en peligro' hablará en La 2 de los incendios tan devastadores que sufrió California en los últimos años; de cómo la tribu Tule intenta prevenir los fuegos; o de las técnicas de los castores, que pueden aprovecharse para crear humedales en ríos que se están secando.

