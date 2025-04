Compromís propone cerrar el túnel de Pérez Galdós aprovechando el inicio de las obras de la avenida. «Valencia está preparada para funcionar transformando esta autopista ... urbana y ganando espacio público de calidad: impulsar el cierre del túnel en lugar de postergarlo lo demostraría», apunta el concejal de Compromis Giuseppe Grezzi.

De hecho, anuncian que desde Compromís llevarán en forma de moción al pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia de la próxima semana esta propuesta de cerrar el túnel antes del inicio de las obras.

La moción la presentan, tal como explican desde la formación naranja, «después de que el actual gobierno municipal torpedease desde la llegada de Catalá a la alcaldía el proyecto de renaturalización de la avenida trabajado la pasada legislatura y que suponía el fin del uso de la misma como autopista urbana y la desaparición del túnel».

Compromís argumenta que, en su lugar, PP y Vox plantean una reurbanización manteniendo todo el tráfico que la avenida soporta en la actualidad, que califican de 'primera fase', mientras aseguran que «más adelante abordarán el cierre del túnel. Pero si la voluntad real es cerrarlo, ¿por qué no empezar ya? ¿Por qué exponer el vecindario en un caos circulatorio cuando empiezan las obras, si podemos actuar ahora para redirigir el tráfico y evitar problemas mayores?», se preguntan desde Compromís en la moción presentada este miércoles.

Sobre esta decisión Grezzi ezxplica que para cerrar el túnel «no hacen falta operaciones espectaculares sino determinación y capacidad de gestión. De hecho, habrá que hacerlo cuando se inicien las obras de la avenida. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora y comprobar si la ciudad puede o no vivir con normalidad sin el túnel y el tráfico de Pérez Galdós y Giorgeta?». Y es que, como recuerda Grezzi, una intervención como esta, con elementos de señalización y otros elementos físicos, no solo no es ninguna rareza, sino que ya se ha experimentado con anterioridad en Valencia.

Grezzi añade que cuando se peatonalizaron las plazas del Mercado y la Lonja, la de San Marcelino o se liberó la misma plaza del Ayuntamiento, «había quien aseguraba que eran inviables pero las propusimos, se trabajaron junto a los técnicos municipales, se probaron y ahora nadie dice que haya que revertir el tráfico sobre ellas. ¿Por qué no hacer lo mismo con el túnel de Pérez Galdós? ¿Quién ha de temer que se demuestre que es una infraestructura obsoleta y propia de un modelo de ciudad tercermundista? Valencia está preparada para funcionar sin el túnel mientras mantenerlo, además de una decisión política antihumana, es un desperdicio de dinero público descabellado», resume Grezzi.

Atendiendo a todo ello, la moción de Compromís propone inhabilitar el túnel de Pérez Galdós para el tráfico motorizado privado antes del inicio de las obras de renaturalización de la avenida, manteniéndolo como máximo para uso del transporte público y servicios de emergencia con la intención de preservar la salud y el bienestar del vecindario, evitar un caos circulatorio en la avenida y poner a prueba la medida de cierre. Para ello, añaden, «se implementaría antes del inicio de las obras un plan de reorganización del tráfico que permita redirigir de manera ordenada y progresiva el tráfico de que actualmente utiliza las avenidas hacia otras vías de la ciudad».

Todo, además, garantizando que el proyecto «cumpla con los requisitos ambientales exigidos por la subvención europea NextGeneration, aplicando todas las medidas necesarias para la reducción real del tráfico motorizado, de las emisiones de gases contaminantes y del ruido; e informando con transparencia a la ciudadanía sobre los objetivos, fases y beneficios del proyecto de renaturalización, así como de las medidas adoptadas, para fomentar el apoyo social y la corresponsabilidad ciudadana».