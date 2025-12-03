El Ayuntamiento de Valencia invita a los turistas a sentarse en la mesa de los restaurantes de las pedanías del sur afectadas por la dana

Los turistas que visiten Valencia no sólo podrán consultar las clásicas guías culturales para saber qué ver en Valencia, también podrán pensar en qué degustar ... de la rica gastronomía del Cap i Casal. Y es que el Ayuntamiento de Valencia, ha impulsado, junto a la Federación de Hostelería de Valencia, una campaña para acercar a los visitantes y a los comensales valencianos a los variados restaurantes, bares y cafeterías de las pedanías del sur de Valencia afectadas por la dana.

El objetivo es doble. Por un lado, ayudar a los hosteleros a que remonten el vuelo y se recuperen de ese duro mazazo para la economía local que representó la dana justo poco después de haber salido del pozo que representó la pandemia por Covid.

El segundo objetivo, que se enmarca dentro de la política que ya lleva tiempo impulsado el gobierno de Catalá, es descentralizar el turismo. Como ha explicado la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, «queremos redistribuir el turismo por toda Valencia y que no sólo se quede en el centro de la ciudad. Queremos que conozcan la gastronomía de esas pedanías del sur que tienen productos de kilómetro cero de sus huertas, productos frescos del mar y también el arroz y la pesca que proviene de la Albufera».

Como ha añadido Llobet, «conocer Valencia también es sentarse en la mesa de Castellar-l'Oliveral, de Horno de Alcedo, de Pinedo, de El Saler, de El Palmar y de El Perellonet con una cocina que nace de la tierra, de la Albufera y una gastronomía del Mediterráneo».

La guía gastronómica con los mejores platos, las recetas, los horarios de los restaurantes y las especialidades lo ha creado Pedro Mocholí para el Ayuntamiento y la Federación de Hostelería y se puede consultar en la web 'gastronomiadebarrios.com'.

Se trata de una guía digital que ahora mismo recoge 30 resturantes y locales, pero que,como detallan desde la Federación de Hostelería de Valencia, «si hay más locales interesados de la zona, pueden rellenar un formulario con los platos, los precios medios, fotografías, especialidades o servicios que ofrece, como parque infantil o parking. Acto seguido lse valida desde la propia Federación de Hostelería y se sube y actualiza la web».

Descentralizar el turismo

Esta campaña municipal, tal como ha indicado la concejala Paula Llobet, persigue cinco objetivos. «El primero es apoyar la recuperación económica de los de las pedanías de Poblats del Sud. El segundo, es potenciar la competitividad turística de Valencia, reforzando la imagen de destino gastronómico y responsable con una 'Valencia despensa del Mediterráneo', para destacar la huerta periurbana, la gastronomía del producto fresco del Mediterráneo y de la excelencia de la Albufera».

Llobet ha explicado que el tercer objetivo es «preservar y difundir la gastronomía culinaria local y acercara y dar a conocer las recetas» y el cuarto, «conseguir una integración territorial de las pendaías de Poblats al Sud, con productos de kilómetro cero, apostar por el patrimonio gastronómico y combinar tesoros tan importantes como el paisaje, el producto y la cocina».

Uno de los 3.000 envases repartidos en los restaurantes de Poblats al Sud para que los comensales se lleven a casa las sobras de la comida. LP

El quinto objetivo es promover la sostenibilidad y cumplir la nueva normativa alimentaria para reducir los desperdicios alimentarios y trabajar con el turismo y la innovación.

Sobre este reto, tanto Llobet como el presidente de la Federación de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar, han presentado unos recipientes que han repartido en los restaurantes para que los clientes se puedan llevar la comida sobrante.

«Hemos impulsado una prueba piloto con el reparto de 3.000 envases que son reciclables con el fin de que la gente que vaya a comerse una paella o un all ipebre, puedan llevarse a casa lo que les haya sobrado», han indicado Llobet y Espinar.

Estos tapers están hechos con polipropileno y conservan mejor el alimento y mantienen el calor y la idea es que «cuando se lleven el envase a casa y disfruten de la comida que se han llevado a casa. De cara a futuras visitas, puedan regresar a los restaurantes llevando este recipiente de nuevo porque no son de un sólo uso», añaden.

El autor de la guía gastronómica de los restaurantes y bares de Poblats al Sud, zona afectada por la dana, Pedro Mocholí, explica que «estas pedanías merecían tener esta guía gastronómica. Así los turistas pueden consultar online esta guía gastronómica, donde se destacanm los productos de la Albufera, la despensa de Valencia, y de la huerta».

Según Mocholí, ha incluido platos como paellas, en todas sus variedades, all i pebre «y hay restaurantes de El Palmar que ofrecen más versiones, por ejemplo, de la anguila, que la preparan frita, a la brasa o ahumada y está rica. Es el producto que todavía es un gran desconocido».

Llobet ha añadido que ya «tuvimos la mejor manera de iniciar la campaña de apoyo a las pedanías afectadas por la dana, con la visita del Rey Felipe VI, la Reina Letizia y sus hijas, que comieron en un restaurante de El Palmar y ahora queremos dar este nuevo impulso».