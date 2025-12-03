Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La concejala de Turismo, Paula Llobet, el presidente de la Federación de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar, y el autor de la guía gastronómica, Pedro Mocholí. LP

El Ayuntamiento de Valencia invita a los turistas a sentarse en la mesa de los restaurantes de las pedanías del sur afectadas por la dana

El Consistorio y la Federación de Hostelería editan la guía online 'gastronomiadebarrios.com' con 30 locales donde degustar los productos de la huerta, el mar y la Albufera y reparten 3.000 tapers para incentivar la cultura de llevarse a casa las sobras

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

Los turistas que visiten Valencia no sólo podrán consultar las clásicas guías culturales para saber qué ver en Valencia, también podrán pensar en qué degustar ... de la rica gastronomía del Cap i Casal. Y es que el Ayuntamiento de Valencia, ha impulsado, junto a la Federación de Hostelería de Valencia, una campaña para acercar a los visitantes y a los comensales valencianos a los variados restaurantes, bares y cafeterías de las pedanías del sur de Valencia afectadas por la dana.

