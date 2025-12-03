El Ayuntamiento de Valencia lanza un aviso especial por los cortes de tráfico desde el viernes y pide atención a las restricciones de aparcamiento A partir del sábado a las 22:00 horas los cortes se generalizarán a todas las calles del recorrido del Maratón

Recorrido del maratón, ocupación de vías por horas y calles cortadas.

El Ayuntamiento de Valencia ha activado un dispositivo especial de movilidad para la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se disputa el domingo 7 de diciembre y que incluye importantes cortes de tráfico y amplias restricciones de estacionamiento que afectarán a numerosas zonas de la ciudad desde este viernes.

Cortes desde el viernes

Las restricciones de tráfico arrancarán el viernes a las 22:00 horas en el entorno de la plaza de la Marató, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, para permitir el montaje de la zona de salida. Estas primeras afectaciones incluirán las calles Instituto Obrero, Hermanos Maristas y el Puente de Montolivete, que permanecerán cortadas de forma selectiva hasta el sábado.

Cortes desde el sábado

A partir del sábado a las 22:00 horas, los cortes se generalizarán a todas las calles del recorrido, aunque se permitirá el acceso de vecinos a garajes y estacionamientos particulares.

Sin embargo, desde las 7:00 horas del domingo, los cortes serán totales durante la celebración de la carrera, que arrancará a las 8:15 horas y finalizará sobre las 15:10 horas.

Alerta especial por restricciones masivas de aparcamiento

El concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, ha hecho un llamamiento especial a la ciudadanía sobre las restricciones al estacionamiento, que afectarán a múltiples zonas de la ciudad. No solo las calles del recorrido tendrán prohibido aparcar, sino también otras que se utilizarán como zonas de seguridad o para la entrada y salida de vehículos de emergencia.

Para informar de estas limitaciones, el Ayuntamiento instalará 869 placas que señalizarán las reservas de estacionamiento y los cambios de itinerarios. «Es fundamental que la ciudadanía se informe con antelación para planificar bien los desplazamientos que vaya a efectuar el domingo por la mañana», ha reiterado Carbonell, subrayando la importancia de evitar sorpresas desagradables con el vehículo.

El recorrido, kilómetro a kilómetro

Este es el recorrido, kilómetro a kilómetro:

SALIDA: PUENTE DE MONTEOLIVETE

0 – Puente de Monteolivete (de 8:15 a 9:35)

1 – Avenida Baleares (de 8:17 a 9:47)

2 – Calle Juan Verdeguer (de 8:20 a 9:55)

3 – Doctor Marcos Sopena (de 8:23 a 10:03)

4 – Calle Eugenia Viñes (de 8:26 a 10:11)

5 – Avenida Tarongers (de 8:29 a 10:19)

6 – Avenida Tarongers (de 8:32 a 10:27)

7 – Avenida Tarongers (de 8:35 a 10:34)

8 – Rotonda Plaza Emilio Attard (de 8:37 a 10:42)

9 – Avenida Cataluña (de 8:40 a 10:50)

10 – Bulevar Periférico Ronda Norte (de 8:43 a 10:58)

11 – Avenida Alfahuir (de 8:46 a 11:06)

12 – Calle Dolores Marqués (de 8:49 a 11:14)

13 – Calle General Elio (de 8:52 a 11:21)

14 – Paseo de la Alameda (de 8:55 a 11:29)

15 – Avenida de Aragón (de 8:58 a 11:37)

16 – Avenida Blasco Ibáñez (de 9:00 a 11:45)

17 – Avenida Blasco Ibáñez (de 9:03 a 11:53)

18 – Calle Ramón Llull (de 9:06 a 12:01)

19 – Avenida Tarongers (de 9:09 a 12:08)

20 – Avenida Tarongers (de 9:12 a 12:16)

21 – Calle de la Reina (de 9:15 a 12:24)

21,1 – Calle de la Reina — Media Maratón (de 9:15 a 12:24)

22 – Avenida del Puerto (de 9:18 a 12:32)

23 – Avenida del Puerto (de 9:20 a 12:40)

24 – Calle Eduardo Boscá (de 9:23 a 12:48)

25 – Paseo de la Alameda (de 9:26 a 12:55)

26 – Paseo de la Alameda (de 9:29 a 13:03)

27 – Calle Guadalaviar (de 9:32 a 13:11)

28 – Calle Guillem de Castro (de 9:35 a 13:19)

29 – Calle Pintor López (de 9:38 a 13:27)

30 – Calle Poeta Querol (de 9:41 a 13:35)

31 – Calle Guillem de Castro (de 9:43 a 13:42)

32 – Gran Vía Fernando el Católico (de 9:46 a 13:50)

33 – Calle Valle de la Ballestera (de 9:49 a 13:58)

34 – Calle Valle de la Ballestera (de 9:52 a 14:06)

35 – Avenida Tres Cruces (de 9:55 a 14:14)

36 – Avenida Tres Cruces (de 9:58 a 14:22)

37 – Calle Archiduque Carlos (de 10:01 a 14:29)

38 – Calle San José de Calasanz (de 10:03 a 14:37)

39 – Calle Xàtiva (de 10:06 a 14:45)

40 – Porta de la Mar (de 10:09 a 14:53)

41 – Avenida Jacinto Benavente (de 10:12 a 15:01)

42 – Ciudad de las Artes y las Ciencias (de 10:15 a 15:09)

META – Lago CACSA frente Hemisfèric (de 10:15 a 15:10)

El Maratón ha preparado un mapa para poder saber, calle por calle, durante cuánto tiempo estará ubicado cada tramo de la carrera.

Más de 1.700 vallas para regular el tráfico

Para garantizar la seguridad de las 36.000 personas inscritas y ordenar la movilidad ciudadana, se instalarán 1.707 vallas que regularán el tráfico y los itinerarios alternativos. El dispositivo movilizará a 510 agentes de Policía Local, además de profesionales y voluntarios de Protección Civil.

La Policía Local habilitará siete pasos controlados para vehículos de emergencia en puntos estratégicos como Eugènia Viñes con Mediterrània, Pont de La Exposició con la Alameda , o Blasco Ibáñez con José María de Haro, entre otros.

Pasos para peatones

El Ayuntamiento también habilitará 5 puntos de cruce para peatones que serán los pasos subterráneos del metro de las calles Xátiva, Colón con Russafa, Colón con Sorní, Colón con Porta de la Mar, y plaza del Ajuntament.

El tráfico volverá a la normalidad a partir de las 22:00 horas del domingo, una vez retiradas las vallas y finalizado el desmontaje de las instalaciones.

Cobertura especial

