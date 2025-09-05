A prisión el único detenido por el tiroteo de Alfafar El joven de 23 años que se entregó a la Guardia Civil alega que le quitó las bolsas con la munición a Pedro el Mejicano, presunto autor de los disparos, y le arrebató la escopeta para que no lo matara

El Juzgado de Instrucción número nueve de Valencia, en funciones de guardia, ha acordado esta tarde el ingreso en prisión provisional del hasta el momento único detenido por su presunta relación en el tiroteo del pasado lunes en Alfafar. S.M.M., de 23 años, se entregó voluntariamente en la tarde del martes en la Comandancia de la Guardia Civil al saber que estaba siendo buscado por los investigadores tras huir después de que un hombre de 33 años recibiera tres disparos de escopeta en plena calle, tal y como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS.

Aunque el joven sostiene que no participó en la agresión a Fileas G. E., quien permanece hospitalizado tras recibir impactos por arma de fuego, el juez considera que hay indicios suficientes para acordar su ingreso en prisión provisional a la espera de más indagaciones y lo que determine posteriormente el juzgado que instruye la causa, la Plaza Número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.

S.M.M. es el morador de la vivienda de la calle Pintor Sorolla de Alfafar donde fue encontrada la escopeta. Inmueble que permaneció acordonado durante quince largas horas, desde la noche del lunes hasta el mediodía del martes, ante la remota posibilidad de que pudiera encontrarse alguien armado dentro. El joven asegura que huyó de su domicilio junto a su familia -tiene mujer y dos hijos menores de cinco años y seis meses- por miedo tras producirse los disparos.

Previamente, el investigado inicialmente por los delitos de tenencia ilícita de armas y como coautor del delito de homicidio en grado de tentativa le arrebató el arma de fuego al presunto autor de los disparos, como se observa en uno de los vídeos grabados por los vecinos.

Tras entregarse en la Comandancia de Valencia, agentes del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar y de criminalística sometieron al arrestado a la prueba de la parafina, aunque ya habían transcurrido más de 24 horas desde el tiroteo.

El detenido, que ha respondido solo a las preguntas de su letrado, el penalista Alfredo Escudero, argumenta que nada más ver llegar a Pedro 'el Mejicano' a su casa la noche del lunes armado con una escopeta pensó que el arma era de aire comprimido, como ya explicó a este periódico antes de entregarse en la tarde del martes. Al percatarse de que era de fuego real y que portaba también dos bolsas con munición, este le quitó las mismas a presunto autor de los disparos, para que no pudiera usarla. Al ser preguntado por qué no le quitó en ese momento la escopeta también, el joven ha esgrimido: «Porque me dan miedo las armas».

La noche anterior a los hechos Fileas y Pedro 'El Mejicano', en busca y captura por esta tentativa de homicidio a tiros, mantuvieron una discusión por un asunto banal. Y en torno a las once y media de la noche del lunes Fileas fue buscando a Pedro para rendir cuentas. En un primer momento el ahora fugitivo le atacó con un machete, y posteriormente hizo uso del arma de fuego, disparándole tres disparos. El primero le dio en el hombro, y luego los otros dos en el muslo y el glúteo.

Posteriormente, el presunto autor de los disparos, al quedarse sin munición, siguió golpeando a su víctima, indefensa en el suelo, con la misma escopeta, hasta que el ahora encarcelado consiguió arrebatársela para que no lo matara, según ha alegado.

En el tiroteo incluso resultó herida la suegra del joven detenido, quien fue alcanzada por una esquirla, según el parte médico aportado por la defensa del arrestado.

Se da la circunstancia que este joven es la única persona detenida hasta la fecha por su presunta relación en los tres tiroteos registrados en apenas ocho días en la periferia de Valencia. Mientras él ha sido encarcelado, los tres presuntos autores de los disparos de los asesinatos consumados de Alaquàs y Xirivella y la tentativa de homicidio de Alfafar siguen en paradero desconocido fugados de la justicia.