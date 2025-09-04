Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agentes de la Usecic de la Guardia Civil se disponen a entrar en la vivienda tras quince horas de tensión. Jesús Signes

El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso

Fileas G.E. esperó con el coche en marcha a su compinche, quien huyó de los juzgados de Catarroja saltando desde la ventana de un primero

Ignacio Cabanes
Javier Martínez

Ignacio Cabanes y Javier Martínez

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:44

Fileas G.E., el hombre de 33 años tiroteado en una calle de Alfafar la noche del pasado lunes –quien permanece ingresado en estado de coma inducido tras recibir tres disparos– tiene una causa pendiente con la Justicia. El ahora víctima de este intento de homicidio/asesinato se enfrenta a una petición de pena de un año de prisión, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, como presunto cooperador necesario en la fuga de un amigo de los juzgados de Catarroja, a quien acababan de notificarle su ingreso en prisión provisional por un atraco a la dueña de una chatarrería de Massanassa.

El tiroteado en Alfafar, que ha trabajado de vigilante de seguridad, estaba esperando con su coche en marcha –en ese entonces un BMW, aunque recientemente se había comprado un Porsche Macan– a su presunto compinche. La citada fuga, por la que tiene que ser todavía juzgado, se produjo el 26 de enero de 2023 cuando el detenido se encontraba en las dependencias judiciales de Catarroja esperando su traslado al centro penitenciario de Picassent después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Catarroja acordara su ingreso en prisión por un delito de robo con violencia.

El fugado logró quitarse los grilletes y saltó desde la ventana de un primer piso del edificio de los juzgados, cayendo sobre un vehículo estacionado justo abajo, el cual amortiguó el golpe. Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, Fileas le estaba esperando con el motor en marcha para emprender la huida. De ahí que ambos se enfrenten a una misma pena, un año de cárcel, por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, uno como autor y el otro como cooperador necesario.

El presunto autor de los disparos, identificado como Pedro B. R., alias el Mejicano, permanece huido desde el lunes

Mientras tanto, las investigaciones del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar para tratar de localizar al presunto autor de los disparos prosiguen. El sospechoso está perfectamente identificado, se trata de Pedro B. R., alias el Mejicano, de 37 años, quien huyó del lugar de los hechos la misma noche del tiroteo, pese a que la Guardia Civil estableció un amplio despliegue que se prolongó durante quince horas antes de irrumpir en la vivienda, ante la remota posibilidad de que pudiera encontrarse armado dentro del inmueble.

Por el momento el único detenido por su presunta relación con estos hechos es un joven de 23 años, S.M.M., quien se entregó el martes por la tarde en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, como adelantó en exclusiva este periódico. «Me asusté al escuchar el primer disparo, pensaba que la escopeta era de aire comprimido», aseguró el arrestado antes de entregarse. El joven, representado por el letrado Alfredo Escudero, es el morador de la vivienda donde fue encontrada la escopeta, de ahí que los investigadores le imputen un delito de tenencia ilícita de armas y la coautoría de la tentativa de homicidio.

Según manifestó a LAS PROVINCIAS, el arma la trajo Pedro esa misma noche y cuando él la vio le instó a que se marchara de allí inmediatamente. En ese momento llegó Fileas en su coche, quien el día anterior ya había mantenido una acalorada discusión con el presunto autor de los disparos por una cuestión sin importancia. «Se vacilaron los dos», añade el único investigado hasta la fecha. Se sospecha que víctima y agresor, que se conocían desde hacía 20 años, se citaron al día siguiente para rendir cuentas por este incidente.

