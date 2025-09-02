Doce horas de despliegue policial tras el tiroteo de Alfafar

La Guardia Civil y la Policía Local de Alfafar mantienen un amplio dispositivo en la calle Pintor Sorolla de Alfafar donde en la noche ... de este lunes un hombre de 33 años, Phileas G., fue tiroteado con una escopeta por un vecino de esta misma calle, tal y como ha adelantado en exclusiva LAS PROVINCIAS. El herido permanece en estado muy grave tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital La Fe de Valencia.

Numerosos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alfafar llevan ya cerca de doce horas de despliegue en la calle donde se produjeron los disparos y calles adyacentes. Los efectivos policiales preparan un operativo para irrumpir en el inmueble donde reside el presunto autor de los disparos.

Los investigadores están a la espera de la autorización judicial para poder entrar en la vivienda, y aunque no creen que el sospechoso esté dentro, el operativo policial se mantiene ante la posibilidad de que el individuo estuviera armado con la escopeta dentro de la casa.

Ante la duda y por cuestiones de seguridad, los guardias civiles y policías locales cortaron la calle e impidieron el paso de vecinos y vehículos como medida preventiva.