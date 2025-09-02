Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
Guardias civil y policías en el lugar del suceso. Jesús Signes

Doce horas de despliegue policial tras el tiroteo de Alfafar

La Guardia Civil espera la autorización judicial para entrar en el inmueble del presunto autor del tiroteo, aunque sospecha que el individuo huyó tras disparar a su víctima

Ignacio Cabanes

Alfafar

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:53

La Guardia Civil y la Policía Local de Alfafar mantienen un amplio dispositivo en la calle Pintor Sorolla de Alfafar donde en la noche ... de este lunes un hombre de 33 años, Phileas G., fue tiroteado con una escopeta por un vecino de esta misma calle, tal y como ha adelantado en exclusiva LAS PROVINCIAS. El herido permanece en estado muy grave tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital La Fe de Valencia.

