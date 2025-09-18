Dos policías fuera de servicio reducen a dos hombres que se peleaban con un cuchillo y un palo en Utiel Uno de ellos fue trasladado al Hospital de Requena con heridas sangrantes en la cabeza | Los dos individuos habían discutido por un asunto relacionado con el trabajo en el campo

J. Martínez Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:26

Dos policías locales que se encontraban fuera de servicio redujeron y desarmaron a dos individuos que se estaban peleando con un cuchillo y un palo en una calle de Utiel, y evitaron también que uno de ellos sufriera lesiones más graves.

Los violentos hechos sucedieron pocos minutos después de las 20 horas del martes en la calle Barcelona de Utiel. Los dos policías, que se encuentran destinados en la ciudad de Valencia, circulaban en ese momento con el coche de uno de ellos y presenciaron una escena de extrema violencia.

Un hombre estaba golpeando con un palo a otro en la cabeza. La víctima se encontraba en el suelo y sangraba abundantemente mientras recibía los garrotazos, sin posibilidad de defenderse, por lo que los agentes decidieron actuar para detener la agresión.

Tras identificarse como policías, uno de ellos sacó su placa y el otro apartó el palo de la azada y el cuchillo, que estaba en el suelo. La mujer de uno de los agentes, que también viajaba en el coche y presenció la brutal agresión, llamó a la Policía Local de Utiel para pedir que enviaran una patrulla.

Los golpes fueron tan fuertes que rompieron el palo, pero el hombre que estaba en el suelo se levantó con la cara ensangrentada e intentó agredir al otro individuo. Los agentes tuvieron que sujetarlos y separarlos para que no volvieran a pelearse.

Pocos minutos después llegaron dos policías locales de Utiel, una ambulancia y una patrulla de la Guardia Civil. Los sanitarios atendieron al herido y lo trasladaron al Hospital de Requena. Los dos hombres de nacionalidad rumana fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.

Según informaron fuentes municipales, la rápida actuación de los dos policías locales que estaban fuera de servicio evitó que el hombre golpeado con el palo sufriera lesiones más graves. El agresor manifestó que el otro individuo le había intentado acuchillar, y por eso él se defendió con el palo, según su versión.

Los dos hombres habían discutido por un asunto relacionado con el trabajo en el campo, y habían quedado el martes por la tarde, al parecer, para resolver sus desavenencias. La Guardia Civil se hizo cargo de los dos individuos detenidos y de las diligencias de investigación.