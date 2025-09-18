Un guardia civil destinado en Almussafes salva la vida de un hombre de 70 años en Cuenca El agente realizó las maniobras de reanimación tras escuchar la llamada de socorro

Una acción rápida y decidida que sirvió para salvar una vida. Un agente de la Guardia Civil destinado en Almussafes ha salvado la vida a un hombre de 70 años en Villarejo de Fuentes. Los hechos ocurrieron mientras el guardia civil franco de servicio, mientras se encontraba visitando a sus familiares en Villarejo de Fuentes y auxilió a un hombre que había sufrido una parada cardíaca en una casa colindante.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto, sobre las 15 horas, cuando un agente franco de servicio se encontraba visitando a unos familiares en la localidad conquense de Villarejo de Fuentes. En un momento dado empezó a escuchar unos gritos de socorro en una de las viviendas adyacentes.

Inmediatamente, el agente acudió al domicilio donde se escuchaban los gritos. Allí encontró a un hombre de 70 años con el rostro amoratado y que no reaccionaba. Estaba junto con su esposa y su hijo que, en estado de shock, no sabían cómo reaccionar.

El guardia civil les indicó que llamaran al 112 mientras comprobaba que el hombre, efectivamente, no respiraba ni tenía pulso. Comenzó rápidamente a efectuarle la maniobra de resucitación cardio-pulmonar. Tras varios minutos se observó una mejora en la víctima y se logró estabilizarlo y colocarlo en posición de seguridad.

Se le tomaron las constantes, informando a los servicios médicos a su llegada. Ante la gravedad de la valoración, se solicitó de manera urgente la movilización de un helicóptero. Una médica y una enfermera se hicieron cargo del paciente, que posteriormente fue trasladado en helicóptero hasta un hospital cercano.

Al día siguiente, una cardióloga llamó al guardia civil para conocer los detalles del suceso como parte del diagnóstico. En esa llamada también felicitó la actuación del guardia y afirmó que le había salvado la vida a este hombre con su rápida actuación y gracias a haber aplicado correctamente las técnicas de primeros auxilios.

El guardia civil está actualmente destinado en Almussafes, donde desarrolla funciones de Policía Judicial.