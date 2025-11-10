Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los jóvenes heridos en la reyerta tras recibir un botellazo en la cara. LP

Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia

La Policía investiga si la reyerta se inició por el intento de robo de un teléfono móvil en la avenida de Cardenal Benlloch | Entre los arrestados hay cuatro menores y todos fueron puestos a disposición judicial y quedaron libres

J. Martínez

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

La Policía Nacional detuvo en la madrugada del domingo a once jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, por un delito de riña tumultuaria tras una pelea a botellazos, patadas y puñetazos entre un grupo de marroquíes y otro de españoles en plena calle. Cinco de los implicados sufrieron lesiones de diversa consideración y necesitaron atención médica.

Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la madrugada del sábado al domingo en la avenida de Cardenal Benlloch. Tras recibir el aviso de una reyerta con heridos, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron con urgencia al lugar e identificaron a una quincena de jóvenes que habían participado en la pelea.

Uno de los chicos españoles tenía la cara ensangrentada y había perdido un diente tras recibir un botellazo en la cara. Según su versión, el grupo de marroquíes había intentado robar el teléfono a un menor, lo que habría provocado la pelea entre varios de los implicados, y él recibió un botellazo cuando ayudó a su amigo para que no le quitaran el móvil.

Tras un intercambio de puñetazos y patadas, otros jóvenes marroquíes y españoles llegaron al lugar y se unieron a la reyerta. Eran amigos de los primeros implicados en la supuesta disputa por el teléfono móvil. Además de puñetazos y patadas, varios de los implicados lanzaron botellas e incluso esgrimieron trozos de cristal cono armas blancas.

Otros sucesos

Dos detenidos por una oleada de robos de cobre que retrasó casi 200 trenes en Valencia

Dos detenidos por una oleada de robos de cobre que retrasó casi 200 trenes en Valencia

Un narcotraficante muere en Toledo en un tiroteo con los GEO

Un narcotraficante muere en Toledo en un tiroteo con los GEO

Cuando llegaron las primeras patrullas policiales, el grupo de jóvenes españoles estaban prestando auxilio a dos de sus amigos heridos en la plaza de San Felipe Neri, y tres de los marroquíes estaban sentados en el suelo en la avenida de Cardenal Benlloch. Estos últimos también presentaban heridas sangrantes.

Detenidos

Tras entrevistarse por separado con los miembros de los dos grupos, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a ocho españoles, cuatro de ellos menores, y a tres marroquíes por un delito de riña tumultuaria

Todos los jóvenes arrestados fueron trasladados al complejo policial de Zapadores, aunque cuatro de ellos recibieron atención médica en los hospitales Doctor Peset y Clínico. Horas después, los once detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia y todos ellos quedaron libres.

Los tres marroquíes detenidos se acogieron a su derecho a no declarar tras entrevistarse con sus abogados de oficio. Uno de ellos tiene una decena de antecedentes policiales por delitos de lesiones, robo con violencia, desobediencia y atentado a un agente de la autoridad, entre otros. El delito de riña tumultuaria está penado con penas de tres meses a un año de prisión o una multa.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  8. 8

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  9. 9

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia

Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia