Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia La Policía investiga si la reyerta se inició por el intento de robo de un teléfono móvil en la avenida de Cardenal Benlloch | Entre los arrestados hay cuatro menores y todos fueron puestos a disposición judicial y quedaron libres

Uno de los jóvenes heridos en la reyerta tras recibir un botellazo en la cara.

J. Martínez Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:13

La Policía Nacional detuvo en la madrugada del domingo a once jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, por un delito de riña tumultuaria tras una pelea a botellazos, patadas y puñetazos entre un grupo de marroquíes y otro de españoles en plena calle. Cinco de los implicados sufrieron lesiones de diversa consideración y necesitaron atención médica.

Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la madrugada del sábado al domingo en la avenida de Cardenal Benlloch. Tras recibir el aviso de una reyerta con heridos, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron con urgencia al lugar e identificaron a una quincena de jóvenes que habían participado en la pelea.

Uno de los chicos españoles tenía la cara ensangrentada y había perdido un diente tras recibir un botellazo en la cara. Según su versión, el grupo de marroquíes había intentado robar el teléfono a un menor, lo que habría provocado la pelea entre varios de los implicados, y él recibió un botellazo cuando ayudó a su amigo para que no le quitaran el móvil.

Tras un intercambio de puñetazos y patadas, otros jóvenes marroquíes y españoles llegaron al lugar y se unieron a la reyerta. Eran amigos de los primeros implicados en la supuesta disputa por el teléfono móvil. Además de puñetazos y patadas, varios de los implicados lanzaron botellas e incluso esgrimieron trozos de cristal cono armas blancas.

Cuando llegaron las primeras patrullas policiales, el grupo de jóvenes españoles estaban prestando auxilio a dos de sus amigos heridos en la plaza de San Felipe Neri, y tres de los marroquíes estaban sentados en el suelo en la avenida de Cardenal Benlloch. Estos últimos también presentaban heridas sangrantes.

Detenidos

Tras entrevistarse por separado con los miembros de los dos grupos, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a ocho españoles, cuatro de ellos menores, y a tres marroquíes por un delito de riña tumultuaria

Todos los jóvenes arrestados fueron trasladados al complejo policial de Zapadores, aunque cuatro de ellos recibieron atención médica en los hospitales Doctor Peset y Clínico. Horas después, los once detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia y todos ellos quedaron libres.

Los tres marroquíes detenidos se acogieron a su derecho a no declarar tras entrevistarse con sus abogados de oficio. Uno de ellos tiene una decena de antecedentes policiales por delitos de lesiones, robo con violencia, desobediencia y atentado a un agente de la autoridad, entre otros. El delito de riña tumultuaria está penado con penas de tres meses a un año de prisión o una multa.

