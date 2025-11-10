Dos detenidos por una oleada de robos de cobre que retrasó casi 200 trenes en Valencia Los arrestados cocinaban el cable en hornos en alcantarillas para su posterior venta y causaron daños por valor de 33.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por robo de cable de cobre de instalaciones ferroviarias en la Comunitat. Como consecuencia de esta sustracción se retrasaron casi 200 trenes y se causaron daños por valor de 33.000 euros.

Los arrestados son un hombre y una mujer, de 21 y 20 años respectivamente por el robo cableado de cobre en instalaciones ferroviarias. Además, los supuestos autores quemaban el cable de cobre en «hornos» improvisados en unas alcantarillas para su posterior venta. Se han recuperado 76 kilogramos de cobre y la furgoneta utilizada para los robos.

La investigación comenzó el seis de octubre, cuando indicativos de seguridad ciudadana sorprendieron a varios individuos manipulando el interior de una furgoneta que emprendieron la huida ante la presencia policial para ocultarse en el interior de unas viviendas próximas al lugar. A continuación, los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron en su interior gran cantidad de cable quemado, por lo que procedieron a intervenir tanto la furgoneta como el material.

Tras hacerse cargo de las pesquisas, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, los investigadores se desplazaron al lugar donde transcurrió la intervención policial, localizando en las inmediaciones una manguera que conducía a dos alcantarillas en las que en su interior encontraron cable quemado de cobre y las paredes cubiertas de hollín. De este modo, los agentes pudieron comprobar que los presuntos autores habían improvisado un 'horno' para quemar el recubrimiento plástico del cobre y facilitar así su pelado, quedando dispuesto para su venta, además de dificultar su identificación.

A partir de las indagaciones, se logró la identificación de dos personas, un hombre y una mujer. De forma paralela, se llevó a cabo un análisis de las denuncias interpuestas por sustracciones de cableado de cobre en la provincia de Valencia y se averiguó que días antes se había producido un robo con fuerza en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Valencia-La Font de Sant Lluís y Valencia-Cabanyal.

Al parecer, los sospechosos habrían accedido a las instalaciones ferroviarias tras cortar con unas cizallas la valla de protección para robar cable de cobre, en concreto el que proporciona servicio a las señalizaciones. Esta actividad delictiva provocaba que ciertas señales quedaran apagadas y los desvíos inoperativos, acarreando la paralización del servicio de ADIF que alcanzó más de 86 horas de retrasos acumulados, con un total de 165 trenes afectados. Los daños causados ascendieron a 33.567 euros.

Finalmente se consiguió localizar y detener a un hombre y una mujer, recuperandose 76 kilogramos de cableado de cobre que ha sido reconocido por los perjudicados. Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza.