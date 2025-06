Los ladrones que asaltaron dos veces la oficina de objetos perdidos robaron más de 300 móviles y unas 50 carteras

Los ladrones que asaltaron la oficina municipal de objetos perdidos en dos noches consecutivas en Valencia robaron más de 300 teléfonos móviles y cerca de ... 50 carteras, con documentos de identidad pero sin dinero, según las denuncias presentadas en la comisaría de la Policía Nacional de Abastos.

La oficina de objetos perdidos se encuentra dentro del recinto de la central de la Policía Local de Valencia, aunque los ciudadanos pueden acceder a la misma por la calle Santa Cruz de Tenerife. El autor o los autores de los asaltos forzaron la cerradura de la puerta desde el exterior en dos noches consecutivas, concretamente en las madrugadas del 13 y 14 de junio.

Una vez dentro de las dependencias municipales tuvieron mucho tiempo para rebuscar entre los objetos y aparatos almacenados en las estanterías, seleccionar los teléfonos móviles más caros y meterlos en mochilas para sacarlos por la misma puerta por donde habían entrado. También robaron mochilas, bolsos, un patinete eléctrico y hasta joyas que los responsables de la oficina guardaban en cajones a la espera de que fueran reclamadas por sus legítimos propietarios.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para tratar de identificar a los autores del robo, y a posibles cómplices de los ladrones que podrían utilizar los documentos robados para suplantar identidades y cometer estafas.

La alarma no funcionaba por una avería

Como ya ha informado este jueves LAS PROVINCIAS, la alarma no funcionaba debido a una avería, y las cámaras de videovigilancia tienen varios puntos ciegos (áreas que no están dentro del campo de visión) en el perímetro de la central policial, por lo que cualquier persona puede acercarse a estos espacios concretos sin ser detectada. Además, la cámara más cercana a la fachada de la oficina de denuncias no enfoca a la puerta.

Un equipo de la Brigada Provincial de Policía Científica realizó una minuciosa inspección en las instalaciones municipales para buscar posibles huellas del ladrón. Los investigadores de la Policía Nacional no descartan que solo cometiera el robo un individuo, ya que encontraron dos guantes en el suelo y una huella de zapatilla en la puerta violentada de la oficina de objetos perdidos.

El ladrón no fue detectado por las cámaras de videovigilancia en ninguno de los dos asaltos, por lo que se desconoce la franja horaria en la que tuvieron lugar los hechos delictivos, y si habría participado un segundo individuo con labores de vigilancia en la calle para avisar de la posible llegada alguna patrulla policial.