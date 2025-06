La trama de abusos y exorcismo en una iglesia evangelista de l'Horta se enfrenta a penas de casi 40 años de cárcel

Ignacio cabanes Valencia Jueves, 19 de junio 2025, 00:25 Comenta Compartir

La trama de abusos sexuales y ritos de exorcismo en una iglesia evangelista de l'Horta, que comenzó a investigar la Policía Nacional hace dos años tras recibir las primeras denuncias, llevará a juicio a un único procesado, el director del coro e hijo de la profeta que presuntamente realizaba los rituales con las víctimas. Aprovechando el vacío legal que hay respecto a las sectas en España, donde no hay un delito propio que se asocie a prácticas como las que describen los testigos de dicha causa, la madre del acusado no ha sido imputada por delito alguno y no se sentará en el banquillo.

Toda la responsabilidad recae en el presunto autor de los abusos sexuales continuados a menores edad, Diego Roberto M. M., quien se enfrenta a penas que suman casi 40 años de cárcel. El acusado, de 32 años y nacionalidad paraguaya, abusó presuntamente de seis menores de entre cinco y diez años, desde 2009 hasta 2014, aprovechando la influencia que su familia tenía en dicha iglesia evangelista.

Hay una séptima víctima que también denunció haber sufrido abusos por parte del acusado, pero los hechos relatados por la misma se produjeron en el país natal del procesado, Paraguay, y la Justicia española carece de jurisdicción para poder enjuiciarlos.

Pese a que la Fiscalía considera que el acusado se aprovechó tanto de su condición como director del coro de la citada iglesia como de la fuerte influencia que tenían sus padres con el resto de fieles, al ser ella la profeta y él uno de sus pastores, solo se le acusa a él de los abusos sexuales y no se dirige la acusación contra ninguno de sus progenitores, al no haber pruebas que acrediten que tuvieran conocimiento de los mismos y facilitaran la comisión de los delitos.

Los tocamientos y la exhibición de material pornográfico a los menores, de entre cinco y diez años -en alguno de los casos se prolongó hasta cumplir 15 la víctima- se producían en dos domicilios de sendos municipios de l'Horta que este periódico no revela para preservar el anonimato de las víctimas.

Los hechos fueron destapados en junio de 2023 por una de las menores tras cumplir la mayoría de edad y por el padre de su hermana, de quien también había abusado presuntamente el acusado cuando la niña tenía siete años. Ambas víctimas sufren como consecuencia de los abusos sexuales prolongados en el tiempo un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado anímico deprimido, según reflejan los informes forenses, que dan total credibilidad a su relato.

Las menores relataron tanto ante la Policía Nacional como posteriormente en el juzgado tocamientos constantes en los pechos y la zona genital por parte del acusado, al que conocían de ser el director del coro de la iglesia e hijo de la profeta a la que guardaban respeto. En alguna ocasión el acusado frotó su pene, llegando a eyacular, pero ninguna de ellas refiere que hubiera acceso carnal. Si bien, en dos episodios denunciados no se llegó a consumar el mismo ante el riesgo de ser descubierto por su hermana y entrar en ese momento la madre del acusado.

El procesado comenzó a abusar de una de sus víctimas siendo todavía él menor de edad, con 16 años y ella solo cinco. Con dicha menor los abusos se prolongaron durante diez largos años, de ahí que se le juzgue por este delito ya como adulto.

El padre de otra menor denunció también los abusos a su hija desde los siete a los nueve años. Según el testimonio de la víctima, se produjeron una veintena de tocamientos en zonas genitales entre 2025 y 2017. En uno de los episodios, todos ellos en un domicilio de l'Horta, el acusado trató de penetrarla mientras dormía, pero no lo logró al despertarse la menor.

De igual modo también se le acusa de abusar de dos hermanos, niños de ocho y diez años, en otro domicilio distinto. Además les ponía contenido pornográfico, les hacía que se desnudaran y les retaba a jugar a un juego en el que el primero que tuviera una erección perdía.

La última víctima que denunció los hechos en febrero del pasado año 2024 es un joven de veinte años que sufrió tocamientos cuando tenía diez. A este niño también le ponía vídeos pornográficos.

Por cada delito continuado de abuso sexual a menores la Fiscalía solicita para el acusado una pena de seis años de prisión, por la exhibición del material pornográfico a menores penas que van desde los nueve meses a un año, y por el abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa otros siete años. En total las penas solicitadas ascienden a los 39 años y medio de cárcel.

Humillaciones en público

Los testigos que han declarado durante la instrucción de la causa relatan prácticas que rozan los límites de la legalidad en dicha iglesia evangélica de l'Horta. Además de realizar ritos en los que recitaba versículos de la Biblia, haciendo creer a los padres de las víctimas que sus hijas estaban «endemoniadas» por tener conductas inapropiadas, la profeta también sometía supuestamente a humillaciones en público a algunos fieles por no complacer sexualmente a sus parejas. Por estos hechos concretos no hay denuncia de los afectados y por ello no se dirige acusación contra la madre del único procesado que será enjuiciado en la Audiencia Provincial de Valencia.