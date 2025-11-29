Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
Momento de la detención del varón de 67 años como autor de robos en coches en la zona de El Saler. LP

La Guardia Civil detiene a un hombre por robos en coches mientras sus dueños visitaban el Parque Natural de la Albufera

El hombre de 67 años se ha apropiado de objetos con un valor cercano a 15.000 años y ha centrado su actividad en un parking público de El Saler

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 67 años por los múltiples robos en el interior de vehículos que venían ocurriendo desde mayo en pleno Parque Natural de la Albufera. En el marco de la investigación denominada 'SAROJO, la Guardia Civil de ha apresado a este varón por estos asaltos a automóviles mediante la fractura de cristales. Los múltiples hechos se concentraban en el parking público no vigilado situado junto al lago artificial Estany de Puchol, en El Saler.

Las investigaciones se iniciaron a principios de mayo de este año tras detectarse un incremento notable de robos en vehículos estacionados en la zona. Entre los objetos sustraídos se encontraban: documentación personal, bolsos, maletas, dispositivos electrónicos de alto valor, dinero en efectivo y joyas, entre otros. El autor aprovechaba que las personas estacionaban su vehículo en el lugar para visitar el mirador de la Albufera, el lago artificial y el propio Parque Natural, para cometer los delitos.

El avance de la investigación dio un giro el pasado 12 de noviembre, cuando un testigo presenció uno de los robos, logrando fotografiar al autor mientras huía del lugar y aportando, además, una descripción detallada de este hombre. A partir de ese momento, la Guardia Civil intensificó los controles e identificaciones en las áreas boscosas próximas al aparcamiento, sospechando que el responsable pudiera ocultarse entre la vegetación para cometer los delitos.

El 19 de noviembre, una patrulla localizó a un hombre escondido entre la maleza cuya descripción coincidía plenamente con la aportada por el testigo. El individuo vestía la misma ropa que aparecía en la fotografía y portaba varios enseres de vigilancia, entre los que se encontraba unos prismáticos. Durante el cacheo, los agentes encontraron también otros objetos que, tras consultar la numeración de uno de ellos, comprobaron que figuraba como sustraído en otro robo cometido mediante el mismo modus operandi en la misma zona.

El testigo reconoció sin lugar a dudas al detenido como la persona que había perpetrado el robo. Tras recopilar las evidencias y revisar los hechos investigados desde mayo, la Guardia Civil atribuye al arrestado los robos con fuerza en interior de vehículo ocurridos en la zona. El valor de los objetos sustraídos podría superar los 15.000 euros. El detenido se trata de un hombre de nacionalidad española y con una edad de 67 años. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil de El Perellonet y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Valencia.

