Arrestan al atracador que se fugó de los juzgados de Llíria engrilletado La Policía Nacional ha localizado y detenido al sospechoso, al que se le imputan tres atracos en Bétera

Javier Martínez Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:33

Una patrulla de la Policía Nacional ha detenido este viernes en Paterna al presunto atracador que se fugó el pasado sábado de los juzgados de Llíria, con las manos engrilletadas, como informó en exclusiva LAS PROVINCIAS. Ángel M. P. cuenta con un amplio historial delictivo a sus espaldas y había sido arrestado por dos robos con violencia e intimidación.

Asimismo se le atribuye un tercer atraco cometido este pasado jueves en una farmacia de Bétera, según ha podido saber este periódico. Al parecer, el atracador asaltó el citado establecimiento esgrimiendo un cuchillo.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, así como las policías locales de varios municipios, lo estaban buscando desde que este pasado fin de semana el atracador aprovechó el momento en el que se encontraba en los juzgados de Llíria, tras ser arrestado por dos atracos, para escapar y darse a la fuga. Ni siquiera los grilletes evitaron su huida. Según las informaciones recabadas, habría conseguido escapar subiéndose a un vehículo BMW de color oscuro.

Un patrulla de la Policía Nacional localizó este viernes por la tarde al fugitivo en el municipio y procedió a su detención por la orden de búsqueda que pesaba sobre él. En un primer, tras ser identificado en una calle de Paterna, el presunto delincuente multirreincidente ha dado el nombre de su hermano. No obstante, los agentes se han percatado que se trataba de la persona que se dio a la fuga en los juzgados de Llíria estando detenido y lo han arrestado al encontrarse requisitoriado con una orden de búsqueda y detención.

Se le imputan tres robos con intimidación, todos ellos cometidos en la localidad de Bétera. Los dos primeros, y por los que fue puesto a disposición judicial en Llíria, en una pizzería y un salón de juegos, donde amenazó con un cuchillo a los trabajadores. Y el último atraco en una farmacia después de protagonizar la fuga.