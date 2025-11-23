Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de la puerta del Palacio de la Justicia de Llíria. Manuel Molines

El fugitivo tiene un amplio historial delictivo y suele ocupar casas de campo en Bétera, Llíria y Godella

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:24

Las fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales buscan intensamente a un delincuente con numerosos antecedentes policiales, Ángel M. P., después de que se escapara con las manos engrilletadas del edificio de los juzgados de Llíria.

El individuo acumula un amplio historial delictivo y suele llevar un cuchillo, el arma que utiliza para intimidar a las víctimas de los atracos que perpetra en establecimientos comerciales.

Los dos últimos robos con intimidación que le atribuye la Guardia Civil tuvieron lugar en la localidad de Bétera, concretamente en una pizzería y un salón de juegos, donde amenazó con un cuchillo a los trabajadores y se apoderó de la recaudación del día.

El delincuente residió muchos años en Burjassot, pero ahora no tiene domicilio fijo y suele ocupar casas de campo en Bétera, Llíria y Godella, entre otras poblaciones.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

