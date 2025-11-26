Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El vehículo del detenido ha sido inmovilizado por la policía. LP

Detienen a un conductor drogado y con el permiso retirado tras darse a la fuga en Benetússer

El joven, de 21 años, está acusado también de conducción temeraria tras circular a gran velocidad y saltándose varios semáforos en rojo

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:28

Un joven de 21 años fue detenido el pasado domingo tras protagonizar una fuga desde Benetússer hasta la pedanía valenciana de Castellar-Oliveral. El presunto infractor, que puso en peligro al resto de los usuarios de la vía al circular a gran velocidad y saltándose varios semáforos en rojo, tenía el permiso de conducir retirado por orden judicial y además dio positivo en el test de drogas, según ha podido saber este periódico.

Los hechos ocurrieron a las once de la mañana del domingo cuando una patrulla de la Policía Local de Benetússer observa a un conductor de un Audi A-4 realizando maniobras indebidas al volante. Tras darle el alto y darse este a la fuga, los agentes se vieron obligados a iniciar una persecución tras el citado vehículo.

Durante la persecución el coche, conducido por una persona joven, comete varias infracciones de tráfico y otras constitutivas de delito, poniendo en grave peligro la vida de los viandantes y usuarios de la carretera.

Gracias a la colaboración de un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio, el conductor finalmente es detenido en la pedanía de Castellar-Oliveral, acusado de un delito de conducción temeraria recogido en el artículo 380.1 del Código Penal por conducir con temeridad manifiesta un vehículo poniendo en peligro la vida de las personas, al circular superando los límites de velocidad de las vías sin respetar los semáforos en fase roja.

Además, al comprobar los agentes que tenía el permiso retirado, también se le imputa otro delito contra la seguridad vial del artículo 384, por conducir teniendo en vigor una privación cautelar del permiso de conducción por decisión judicial.

Para completar el triángulo de las imprudencias al volante, el conductor, de 21 años de edad, también dio positivo en el test indiciario de drogas, a falta que el laboratorio confirme las sustancias y se pueda establecer el grado de afectación en la conducción.

