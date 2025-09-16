Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil de Tráfico en un control en la V-30. Damián Torres

Investigado por homicidio imprudente el conductor drogado que causó un accidente mortal en la V-30

El hombre, de 46 años, dio positivo en drogas tras colisionar con un vehículo por el que murió una mujer y se enfrenta a una pena de hasta 4 años de prisión

B. G.

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:51

El conductor del tractocamión que provocó el pasado 8 de agosto un accidente en la V-30, a la altura de Paterna por el que falleció una mujer, está siendo investigado por un presunto delito de homicidio imprudente grave. Las pruebas de detección alcohólica por medio de aire espirado y la prueba salival de drogas realizadas por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, arrojando un resultado positivo en esta última.

Los hechos ocurrieron a las 13.05 horas del 9 de agosto. El tractocamión con semirremolque que conducía el ahora investigado, un hombre de 46 años, colisionó con un turismo que se encontraba parado en el arcén derecho de la vía debido a una avería. La conductora, una mujer de 73 años de edad, que se encontraba en el interior del coche, falleció como consecuencia del impacto por la colisión.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Subsector de Tráfico de Valencia, no pudiendo los servicios médicos más que certificar el fallecimiento de la conductora del turismo.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Valencia se hizo cargo de la investigación del accidente. Lo primero que realizaron fueron las pruebas para determinar si el conductor del camión conducía bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. La prueba salival fue remitida al laboratorio que confirmó el resultado positivo en drogas.

Es por ello que al hombre se le atribuye la presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave y se enfrenta a una pena que podría alcanzar los cuatro años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Paterna.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía que en caso de avería o accidente, los conductores y personas que vayan en el vehículo abandonen completamente la calzada hasta un lugar seguro para evitar que se produzcan ser atropellados o arrollados por otros vehículos que circulen por la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  7. 7

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  8. 8 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Investigado por homicidio imprudente el conductor drogado que causó un accidente mortal en la V-30

Investigado por homicidio imprudente el conductor drogado que causó un accidente mortal en la V-30