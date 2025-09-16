Investigado por homicidio imprudente el conductor drogado que causó un accidente mortal en la V-30 El hombre, de 46 años, dio positivo en drogas tras colisionar con un vehículo por el que murió una mujer y se enfrenta a una pena de hasta 4 años de prisión

B. G. Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 09:51 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

El conductor del tractocamión que provocó el pasado 8 de agosto un accidente en la V-30, a la altura de Paterna por el que falleció una mujer, está siendo investigado por un presunto delito de homicidio imprudente grave. Las pruebas de detección alcohólica por medio de aire espirado y la prueba salival de drogas realizadas por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, arrojando un resultado positivo en esta última.

Los hechos ocurrieron a las 13.05 horas del 9 de agosto. El tractocamión con semirremolque que conducía el ahora investigado, un hombre de 46 años, colisionó con un turismo que se encontraba parado en el arcén derecho de la vía debido a una avería. La conductora, una mujer de 73 años de edad, que se encontraba en el interior del coche, falleció como consecuencia del impacto por la colisión.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Subsector de Tráfico de Valencia, no pudiendo los servicios médicos más que certificar el fallecimiento de la conductora del turismo.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Valencia se hizo cargo de la investigación del accidente. Lo primero que realizaron fueron las pruebas para determinar si el conductor del camión conducía bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. La prueba salival fue remitida al laboratorio que confirmó el resultado positivo en drogas.

Es por ello que al hombre se le atribuye la presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave y se enfrenta a una pena que podría alcanzar los cuatro años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Paterna.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía que en caso de avería o accidente, los conductores y personas que vayan en el vehículo abandonen completamente la calzada hasta un lugar seguro para evitar que se produzcan ser atropellados o arrollados por otros vehículos que circulen por la vía.