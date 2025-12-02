Detenido por varios robos en caravanas y campings de la Albufera El autor de los hechos tenía una orden de alejamiento de cualquier camping de la provincia de Valencia

M. G. Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 08:51 Comenta Compartir

Tenía sobre sí la prohibición de acercarse a cualquier camping pero lo hizo y fue arrestado tras volver a delinquir. La Guardia Civil, en el marco de la operación Ogema, ha detenido a un hombre por múltiples delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) y por quebrantar una orden de alejamiento en vigor al aproximarse a un camping.

Fuentes de la Benemérita han explicado que el pasado mes de noviembre se detectó un aumento significativo de delitos patrimoniales en auto-caravanas y campings del entorno del parque natural de la Albufera. El autor de los hechos empleaba los accesos secundarios y caminos rurales del parque natural para huir tras los robos.

Por eso, los investigadores se entrevistaron con el personal de los campings y los usuarios y analizaron los patrones de actuación del autor para establecer lugares donde establecer puntos de vigilancia discretos.

Durante uno de los robos, el personal del camping trató de detener al ladrón y forcejeó con él. Al huir, el autor de los hechos dejó caer su teléfono móvil, que fue posteriormente entregado a los guardias civiles.

Gracias a esta actuación y a cámaras de seguridad de una de las caravanas se logra identificar al ladrón. Se trata de un hombre argelino de 28 años que, además, tiene una orden de alejamiento de los campings de la provincia de Valencia por multitud de otros robos cometidos en el pasado.

Finalmente, gracias a que uno de los perjudicados tenía la localización del dispositivo que le habían sustraído activada, se logró encontrar al autor con gran cantidad de objetos robados. El total de lo sustraído en esa ocasión rondaba los 4.000 euros y pudo ser devuelto a sus legítimos propietarios.

Además, del estudio del terminal móvil se pudo comprobar que figuraba como sustraído en Valencia y se está esperando la remisión de diligencias de Policía Nacional por si se pudieran esclarecer más hechos delictivos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto del Perellonet. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valencia.