Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia

Ignacio Cabanes / Javier Martínez Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:43 | Actualizado 18:19h.

Un hombre de 75 años de edad ha muerto este lunes en un incendio que se ha registrado en una vivienda de la calle San Ramón, en el distrito de Ciutat Vella, en el centro de la ciudad de Valencia. Tras recibir el aviso del siniestro, varias patrullas policiales y un equipo de bomberos han acudido con urgencia al lugar, pero no han podido evitar el fallecimiento de la víctima.

Los vecinos han escuchado una explosión poco antes de que el fuego se propagara por la casa. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del incendio. Un equipo de Policía Científica también se ha desplazado al lugar para realizar la correspondiente inspección.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el primer aviso del incendio pocos minutos después de las 15 horas. La explosión se ha registrado en el comedor de la vivienda donde residía la víctima, concretamente en la cuarta planta de un edificio en el número 32 de la calle San Ramón.

El hombre fallecido padecía el síndrome de Diógenes, un trastorno de la conducta caracterizado por el aislamiento social y la acumulación de enseres y basura. Los primeros policías que han llegado al edificio no han encontrado indicios criminales tras realizar una primera inspección, por lo que todo parece indicar que la explosión se ha registrado por causas accidentales.

Después de sofocar el fuego, los bomberos han ventilado la vivienda y han inspeccionado las habitaciones para comprobar que no había más personas dentro. La jueza de guardia se ha desplazado también al lugar y ha supervisado las primeras investigaciones policiales.

