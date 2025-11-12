Detenido un hombre por agredir e intentar estrangular a su pareja en un descampado en Sagunto La mujer logró escapar y refugiarse en un hotel donde fue localizada y puesta a salvo por los agentes

R. X. Sagunto Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Nuevo caso de violencia de género en la Comunitat. Ha ocurrido en Sagunto. Un hombre, de 61 años, ha agredido e intentado estrangular a su pareja que pudo escapar y refugiarse en un hotel cercano donde fue localizada y puesta a salvo por agentes de la Policía Nacional. en un hotel donde fue localizada y puesta a salvo por los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las diez y cuarto de la noche, cuando agentes de seguridad ciudadana fueron alertados de una fuerte discusión entre una pareja frente a un hotel de Sagunto. Según testigos, el hombre habría agredido a la mujer e introducido a la fuerza en un vehículo, escuchando además a la víctima pedir ayuda a gritos.

Rápidamente varios indicativos de la Policía Nacional se dirigieron a la zona y comenzaron a realizar batidas en busca del vehículo sospechoso. El presunto agresor fue localizado junto al vehículo en las inmediaciones del hotel, con intención de subirse al mismo e iniciar la marcha, momento en que fue interceptado. El hombre se encontraba alterado y dubitativo respecto al paradero de la mujer, alegando que la había dejado en un descampado cercano al hotel.

De forma paralela, otros agentes se desplazaron al descampado en busca de la mujer, sin lograr localizarla debido a la oscuridad y a las dimensiones del terreno. Mientras regresaban al hotel, los agentes consiguieron encontrarla escondida en los baños de recepción, visiblemente alterada y temerosa de volver a encontrarse con su pareja, ofreciéndole los policías asistencia.

Una vez a salvo, la mujer manifestó a los agentes que había viajado con su pareja desde Madrid y, tras una fuerte discusión, el hombre la agredió con un puñetazo en el rostro y luego la introdujo por la fuerza en el vehículo, cerrando las puertas con seguro, sin permitir que esta saliera. A pesar de que en un primer momento consiguió abandonar el vehículo y emprender la huida, el hombre volvió a darle alcance.

Al borde de perder la consciencia

Posteriormente, la llevó hasta una zona apartada del paso de los transeúntes donde le arrebató el bolso con sus pertenencias, dejándola incomunicada, además de agredirla físicamente, empujándola y llegando a asfixiarla en el suelo. Debido a la fuerte presión que ejerció en el cuello, la víctima estuvo al borde de perder la consciencia por falta de oxígeno, temiendo por su vida.

Fue entonces, cuando logró defenderse y zafarse de su agresor hasta conseguir huir campo a través y refugiarse en los baños del hotel donde fue localizada por los policías.

Por tales hechos, el hombre fue inmediatamente detenido como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y malos tratos en el ámbito familiar. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para su exploración médica como consecuencia de las heridas sufridas en el rostro.