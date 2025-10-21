Investigan una agresión machista en Cullera a una mujer hospitalizada en estado de coma La víctima, de 48 años, acudió dos días antes de la paliza a un bar llena de moratones pero se anuló el servicio de emergencia

La Guardia Civil investiga el origen machista de una brutal paliza a una mujer de 48 años en un apartamento de Cullera, que se encuentra hospitalizada en estado de coma debido a la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, con golpes por todo el cuerpo. Los agentes ya han arrestado a su compañero sentimental como presunto autor de la agresión, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS.

El principal sospechoso y ya detenido fue visto con la víctima dos días antes cuando la mujer ya presentaba hematomas visibles en la cara. La mujer acudió de hecho a un bar próximo a su domicilio, en la localidad de Cullera, para pedir ayuda, e incluso los testigos llegaron a telefonear al servicio de Emergencias 112 informando de su situación, pero, según las fuentes consultadas por este periódico, se canceló el servicio al informar su compañero de que no había pasado nada y la mujer corroborarlo, seguramente por miedo a mayores represalias por parte de su presunto maltratador.

«Está todo controlado», son las palabras, pronunciadas por el novio de la agredida, que llegó a escuchar una empleada del establecimiento. «La cogió y se la llevó con él», relata la testigo, que incomprensiblemente no volvió a llamar al teléfono de Emergencias para ampliar la información y aclarar que la mujer presentaba moratones en la cara. «Yo no me quiero meter, no sabemos si ha sido él», argumenta la testigo.

Este primer incidente, en el que no se llegó a movilizar ambulancia alguna, ni tampoco consta que el aviso se trasladara a la Guardia Civil o a la Policía Local de Cullera, se produjo a las tres de la tarde del pasado viernes. En el bar en ese momento se encontraban varios clientes, que también podían haber informado de lo ocurrido. De hecho, a la mujer ni tan siquiera se le entendía lo que decía de lo alterada que estaba, según añaden testigos de este episodio.

Pero su compañero sentimental logró hacer creer que allí no había pasado nada y poco menos que trataron a la mujer como a una persona desequilibrada. Así, de esta forma, logró subir de nuevo a la vivienda con su víctima.

En el bloque de apartamentos, prácticamente vacío en esta época del año, el presunto agresor la habría tenido retenida dos días hasta que el domingo por la mañana un nuevo aviso de violencia machista sí movilizó ya a las patrullas y a los servicios sanitarios. Sobre las diez y media de la mañana los agentes de la Guardia Civil localizaron a la mujer ya inconsciente y con hematomas por todo el cuerpo. Y ni rastro de su compañero sentimental y presunto agresor.

Testigos de los hechos aseguran que la ambulancia, un SAMU, sacaron a la mujer sin conocimiento en una camilla y la trasladaron de urgencia al hospital. Según ha podido saber posteriormente este periódico, la víctima, de 48 años y nacionalidad española, se encuentra ingresada en estado de coma en el Hospital de la Ribera fruto de la paliza sufrida. Lesiones que seguramente se podían haber evitado si el viernes su intento de pedir auxilio no hubiera sido silenciado.

La Guardia Civil investiga ahora los hechos ocurridos para esclarecer esta presunta agresión machista que ha dejado a una mujer hospitalizada en estado muy grave. Los agentes ya han procedido a la detención del presunto agresor, compañero sentimental de la agredida, con quien mantiene una relación desde hace cerca de una década.