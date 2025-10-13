Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Playa del Dossel en Cullera. A. T.

Investigan la aparición de un cadáver en una playa de Cullera

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no ha podido ser identificado

EFE

Alzira

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:55

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dossel de Cullera.

Según ha confirmado este lunes a EFE la Guardia Civil, el cuerpo fue localizado el pasado viernes y por el momento no ha sido posible su identificación, entre otras circunstancias porque carecía de cabeza.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la identidad de la persona fallecida y las circunstancias de su muerte

