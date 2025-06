Buscan a un maltratador tras dejar en la UCI a su pareja de una paliza en Torrent

«Las niñas estaban gritando: ¡Jero, estamos atrapadas, mi madre necesita una ambulancia, ayuda!», relata Jerónimo, el vecino que alertó al teléfono de emergencias 112 ... temiendo que en la vivienda contigua a su chalet, en una zona de diseminados de Torrent, se había producido una desgracia. Las dos menores, de cuatro y ocho años, estaban asomadas a los barrotes de la reja de la ventana del comedor tratando de que alguien escuchara sus súplicas, mientras su madre, tendida en el suelo requería de asistencia médica urgente tras haber sufrido una paliza presuntamente a manos de su compañero sentimental en la mañana del pasado lunes.

La Guardia Civil busca desde entonces al presunto maltratador, identificado como Franscisco B. H., de 37 años, quien huyó del lugar tras la brutal agresión dejando malherida a su pareja y encerradas en la casa bajo llave tanto a ella como a las dos menores de edad, hijas de la víctima. La mujer, de unos 45 años, tuvo que ser evacuada por una ambulancia del SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Valencia.

La agresión machista se produjo en la mañana del pasado lunes en una casa de campo de la partida Más de Don Pedro de Torrent, donde residen la víctima y sus dos hijas, de cuatro y ocho años. En los últimos meses la mujer había iniciado una relación sentimental con su presunto maltratador, quien ya tenía antecedentes por violencia contra la mujer por agresiones a anteriores parejas, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

016: El teléfono de asistencia contra el maltrato es gratuito y no deja rastro en la factura, aunque hay que borrarlo del historial

Sobre las nueve y media de la mañana Jerónimo, un vecino de 74 años, llegó a su chalet después de pasar por la ferretería. Nada más aparcar ha escuchado los gritos de auxilio de las niñas, a las que conoce desde que nacieron, y que se dirigían a él por su nombre conscientes de que el único que podía escucharlas era él, ya que la zona es muy poco transitada y la mayoría de vecinos solo acuden el fin de semana. Además, el ruido de los vehículos de la autovía silenciaba sus gritos, dificultando todavía más la llegada de ayuda.

«Cuando he llamado al 112 me preguntaban que si sabía la gravedad de la mujer, pero yo no podía entrar, a ver si encima me metía en un lío por allanamiento o esas cosas», explica el testigo. «Me dijeron que si no tenía peligro que pasara, que ellos me autorizaban, para que viera su estado y saber qué medios enviar», prosigue este vecino.

Así, tras acercarse al ventanal donde estaban las niñas pudo observar a su madre en el suelo sobre una manta. «Tenía toda la boca ensangrentada, parecía sangre seca», recuerda Jerónimo. «Intentó reincorporarse pero no podía».

Tras darles las indicaciones pertinentes para poder llegar al lugar, el hombre salió con su coche hasta un cruce de la carretera para poder guiar mejor a los servicios de emergencia. Poco después llegaban al lugar las primeras patrullas de la Guardia Civil de Aldaia y un equipo de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia.

Efectivos de ambos cuerpos liberaron a la mujer y sus dos hijas. Las menores no presentaban lesiones y posteriormente familiares de la víctima se hicieron cargo de ellas. Mientras que su madre fue evacuada de urgencia al Hospital General de Valencia, donde ingresó en la UCI por las graves lesiones que presentaba por todo el cuerpo, entre ellas un traumatismo en la cabeza y varias costillas fracturadas.

Puñetazos y patadas

Según las investigaciones de la Guardia Civil, su pareja le habría propinado puñetazos y patadas y después habría huido del lugar dejándola encerrada tanto a ella como a las niñas. Al parecer, el fugado, que al cierre de esta edición permanece en paradero desconocido, se mueve a pie, salvo que haya contado con la ayuda de alguna otra persona.

Durante el día de ayer y a lo largo de la jornada de hoy, agentes de la Guardia Civil han peinado la zona en busca de algún vestigio o testigo que les permita localizar al presunto maltratador reincidente, ya que tiene antecedentes por agresiones machistas a anteriores parejas.

La víctima, que ya está fuera de peligro, y en breve podría ser pasada a planta, llevaba residiendo varias décadas en esta casa con su anterior marido. La pareja se separó hace unos tres o cuatro años, según apuntan fuentes del entorno, y desde hace unos meses la mujer había iniciado una relación con el ahora buscado por intentar matarla de una paliza.

Los vecinos aseguran que en ese breve tiempo que llevaban víctima y presunto agresor como pareja no habían escuchado discusiones ni peleas entre ellos. «A mí las niñas me dijeron que su madre se había caído por las escaleras», indica Jerónimo. No obstante, tras hablar con la agredida y comprobar las lesiones que presentaba, los investigadores de la Guardia Civil inmediatamente descartaron que se tratara de un hecho accidental y activaron la búsqueda del sospechoso ante un caso de violencia machista que gracias a su rápida intervención ha tenido un final feliz con la liberación de la mujer y sus hijas, y la recuperación en el hospital de la víctima.