La codicia de los estibadores corruptos: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»

Las escuchas telefónicas de la macrooperación 'Spider', el mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España, desvelan la codicia de varios de ... los estibadores corruptos que fueron investigados y detenidos por la Policía. Dinero a mansalva, lingotes de oro, diamantes, un yate, un Lamborghini Huracán valorado en 215.000 euros, una oferta para comprar un complejo hotelero por 20 millones de euros...

La mayoría de los detenidos en la macrooperación antidroga no pasaban apuros económicos. Era un secreto a voces que cobraban grandes cantidades de dinero por coordinar los rescates de alijos de cocaína en el puerto de Valencia, tanto del cártel de los Balcanes como de otras organizaciones criminales.

Prueba de ello es la conversación grabada por la Policía el 17 de agosto de 2025: «Tres veces te salieron bien seguidas, dos palos, dos palos y pico, joder nano. Te dan dos millones y pico ahora más tu curro, ¿no tienes bastante?... Te compras casas y tal y es que ni curras nano». Eran las palabras de un miembro de la red, un trabajador portuario que se atrevió a criticar a uno de los cabecillas de los estibadores corruptos.

El desacuerdo sobre las finanzas económicas personales era evidente tras la respuesta de otro de los investigados: «Ya pero si tu ves que tienes la llave y me ha salido mal, pues ahora voy a volver a intentarlo porque me ha salido bien, y ahora como me han pillado. Nano es así...»

Su alto bienestar material, y de manera especial su afán desmedido de poseer y adquirir coches de lujo, les delató hace tiempo, pero no había pruebas de su vinculación con el narcotráfico, y era muy complicado seguirlos por las medidas de seguridad que adoptaban.

Las escuchas telefónicas y las investigaciones de los policías infiltrados permitieron identificar y detener a todos los miembros de la organización criminal. Dos de los estibadores arrestados ya habían sido detenidos en operaciones antidroga anteriores de la Guardia Civil, aunque no parecía que les importara volver a dar con sus huesos en un calabozo o una celda. Estaban dispuestos a asumir riesgos, y por eso volvieron a delinquir y a negociar con intermediarios de los narcos albaneses.

En otra de las conversaciones grabadas por los investigadores, uno de los estibadores corruptos habla sobre los problemas que tiene con otro trabajador portuario: «Que se joda, que se joda por perra. Se ha metido en una hipoteca muy alta».

Coches de lujo

Las investigaciones de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional detallan también el uso y la adquisición de vehículos de lujo, a menudo a través de testaferros para ocultar el blanqueo, como un Lamborghini Huracán, un Mercedes-AMG G 63 y un Audi Q8.

El valor de la mayoría de los coches de los que disfrutan los cabecillas de la red 'narcoportuaria' supera los 200.000 euros. Solo en el año 2020, uno de los estibadores encarcelados logró un beneficio económico de 188.000 euros por la venta de sus vehículos de lujo, una cantidad de dinero que quedó introducida «de manera lícita en el circuito económico legal», según el auto de prisión.

El juez instructor de la macrocausa levantó el secreto sumarial de seis investigaciones correspondientes al mismo número de alijos de cocaína intervenidos, salvo la pieza relativa al blanqueo de capitales. Como ya informó LAS PROVINCIAS, la red blanqueaba el dinero procedente del tráfico de cocaína con grandes inversiones inmobiliarias, un servicio de préstamos privados, la creación de empresas pantalla y también con algunas operaciones logísticas.

La macrooperación 'Spider' se ha saldado con 85 detenciones y la incautación de 4,5 toneladas de cocaína. Los agentes antidroga realizaron un total de 59 registros en Quart de Poblet, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Massamagrell, Massalfassar, Alboraia, Mislata, Puçol, Picassent, Sueca (el Perellonet), Algemesí, Montroi, Sagunto, Albalat dels Tarongers, Canet d'en Berenguer, Bétera, la Pobla de Vallbona, Chiva, Godelleta, Benigànim, Almenara, Alquerías del Niño Perdido e Ibiza.

Además de los alijos de droga confiscados en varias fases, los agentes de la UDYCO intervinieron lingotes de oro, diamantes, relojes de lujo, 365.000 euros en efectivo, 53 vehículos de alta gama, un yate valorado en 400.000 euros y ocho armas de fuego, entre ellas dos bolígrafos pistola.