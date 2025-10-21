Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un control de acceso al puerto de Valencia. EFE/Ana Escobar

La codicia de los estibadores corruptos: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»

El alto nivel de vida delató a los narcos del puerto de Valencia: dinero a mansalva, lingotes de oro, diamantes, un Lamborghini y un yate valorado en 400.000 euros

Javier Martínez

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Las escuchas telefónicas de la macrooperación 'Spider', el mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España, desvelan la codicia de varios de ... los estibadores corruptos que fueron investigados y detenidos por la Policía. Dinero a mansalva, lingotes de oro, diamantes, un yate, un Lamborghini Huracán valorado en 215.000 euros, una oferta para comprar un complejo hotelero por 20 millones de euros...

