La Policía intercepta en Valencia y Vallada otro alijo de 1.700 kilos de cocaína del cártel de los Balcanes Los narcos metieron la droga dentro de un arcón macizo de acero para que no fuera detectada por el escáner del puerto

Otro duro golpe al narcotráfico en Valencia. Los agentes antidroga de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han interceptado en el puerto de Valencia y una nave de Vallada un alijo de 1.700 kilogramos de cocaína del cártel de los Balcanes, una de las organizaciones criminales que tenía conexiones con la red de estibadores corruptos desmantelada el pasado 22 de septiembre.

La operación antidroga se ha saldado también con la detención de tres hombres, dos de ellos de nacionalidad albanesa, poco después de que descargaran parte del alijo, unos 700 kilos de cocaína, en una nave de Vallada que la banda utilizaba como almacén de logística para luego distribuir la droga.

Los individuos fueron arrestados por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional tras un operativo de vigilancia. Los agentes antidroga siguieron a un camión desde el puerto de Valencia hasta la localidad de Vallada, donde se produjeron las detenciones.

Dos de los individuos arrestados realizaban la función de notario (en el argot policial) durante la operación de narcotráfico. Los dos albaneses controlaron el alijo de cocaína desde que llegó al puerto de Valencia y la descarga del contenedor en la nave para evitar engaños e informar luego a un cabecilla del clan de los Balcanes.

El camionero logró eludir el cerco policial en Vallada después de descargar los paquetes de cocaína, aunque los agentes antidroga lo identificaron por la matrícula del camión y otros datos. Los policías de la UDYCO continúan las investigaciones para identificar otros miembros del grupo delictivo que habrían participado en el rescate del alijo de droga.

Tras registrar la nave de Vallada, los agentes confiscaron un total de 690 kilos de cocaína y un arcón de acero macizo que los narcos utilizaron para ocultar la droga y evitar su detección por el escáner del puerto. La Aduna Marítima de Valencia dispone de un moderno aparato que permite inspeccionar de forma más exhaustiva las mercancías para detectar droga, armas o productos no declarados, pero los narcos agudizan cada vez más su ingenio.

Los otros 1.000 kilogramos de cocaína fueron incautados por agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en un contenedor que llegó al puerto de Valencia la semana pasada procedente de Guayaquil (Ecuador). Los narcotraficantes lograron sacar 690 kilos de droga en un camión, que fue vigilado y seguido de cerca por varios policías de paisano, y tenían previsto rescatar el resto de la cocaína, pero la operación de la UDYCO interceptó en dos fases el alijo.

Según los últimos datos (relativos al primer semestre de 2025) de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, el kilogramo de cocaína con una pureza del 73% tiene un valor de 30.506 euros en España, por lo que el alijo de droga confiscado estaría valorado en ﻿más de 51 millones de euros.

La Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Valencia, un grupo formado por agentes de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi), detectó el cargamento de droga tras analizar la documentación de un gran número de contenedores.

