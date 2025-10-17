Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un guardia civil comprueba la documentación de un camión en el puerto. Jesús Signes

La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

Las escuchas telefónicas desvelan la creación de empresas pantalla para borrar el rastro de la fortuna que amasaron los jefes de la red internacional de tráfico de cocaína

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:14

Comenta

La red 'narcoportuaria' de Valencia blanqueaba el dinero procedente del tráfico de cocaína con grandes inversiones inmobiliarias, un servicio de préstamos privados, la creación ... de empresas pantalla y también con algunas operaciones logísticas, según las investigaciones policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  7. 7

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  8. 8 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados