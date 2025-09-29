Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros quince municipios las cancelan completamente
Un coche patrulla de la Policía Nacional circula por el recinto portuario. EFE/Ana Escobar

El juez de la trama 'narcoportuaria' excarcela a cinco detenidos por blanqueo

Ingresaron en prisión el viernes «con la sola finalidad de evitar el riesgo de destrucción de pruebas», según el auto del magistrado que instruye la macrooperación 'Spider'

Javier Martínez

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:19

El juez que instruye la causa contra la red 'narcoportuaria' de Valencia ha acordado este lunes la libertad provisional sin fianza de cinco de los detenidos por blanquear dinero, presuntamente, procedente del tráfico de cocaína.

Las cinco personas excarceladas, dos hombres y tres mujeres, ingresaron en prisión el pasado viernes «con la sola finalidad de evitar el riesgo de destrucción de pruebas», según el auto dictado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Tras valorar el atestado policial y las circunstancias que concurren en cada uno de los investigados, el juez ha dictado un nuevo auto en el que deja sin efecto cinco de las detenciones que acordó la semana pasada y decreta la libertad provisional de estas personas con medidas cautelares.

El delito de blanqueo de capitales se castiga con penas de hasta seis años de cárcel, multas y otras sanciones como la inhabilitación profesional. Los cinco acusados de blanqueo de capitales deben acudir una vez al mes a una oficina judicial para firmar, y tienen que comunicar cualquier cambio de domicilio si los hubiera.

El magistrado instructor ha abierto una pieza separada para investigar el blanqueo de la fortuna que amasaron algunos de los detenidos en la macrooperación 'Spider'. Como ya informó LAS PROVINCIAS, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional se incautaron de lingotes de oro, diamantes, relojes de lujo, 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, ocho armas de fuego (entre ellas dos bolígrafos pistola) y 4,5 toneladas de cocaína.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  5. 5 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  6. 6 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros quince municipios las cancelan completamente
  7. 7 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  9. 9 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El juez de la trama 'narcoportuaria' excarcela a cinco detenidos por blanqueo

El juez de la trama &#039;narcoportuaria&#039; excarcela a cinco detenidos por blanqueo