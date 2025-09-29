El juez de la trama 'narcoportuaria' excarcela a cinco detenidos por blanqueo Ingresaron en prisión el viernes «con la sola finalidad de evitar el riesgo de destrucción de pruebas», según el auto del magistrado que instruye la macrooperación 'Spider'

Javier Martínez Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

El juez que instruye la causa contra la red 'narcoportuaria' de Valencia ha acordado este lunes la libertad provisional sin fianza de cinco de los detenidos por blanquear dinero, presuntamente, procedente del tráfico de cocaína.

Las cinco personas excarceladas, dos hombres y tres mujeres, ingresaron en prisión el pasado viernes «con la sola finalidad de evitar el riesgo de destrucción de pruebas», según el auto dictado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Tras valorar el atestado policial y las circunstancias que concurren en cada uno de los investigados, el juez ha dictado un nuevo auto en el que deja sin efecto cinco de las detenciones que acordó la semana pasada y decreta la libertad provisional de estas personas con medidas cautelares.

El delito de blanqueo de capitales se castiga con penas de hasta seis años de cárcel, multas y otras sanciones como la inhabilitación profesional. Los cinco acusados de blanqueo de capitales deben acudir una vez al mes a una oficina judicial para firmar, y tienen que comunicar cualquier cambio de domicilio si los hubiera.

El magistrado instructor ha abierto una pieza separada para investigar el blanqueo de la fortuna que amasaron algunos de los detenidos en la macrooperación 'Spider'. Como ya informó LAS PROVINCIAS, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional se incautaron de lingotes de oro, diamantes, relojes de lujo, 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, ocho armas de fuego (entre ellas dos bolígrafos pistola) y 4,5 toneladas de cocaína.