Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El anestesista detenido por la muerte de la niña ejercía en varias clínicas de Valencia y Teruel
Celebración de un premio en una administración de lotería en 2024. Joaquin Corchero / Europa Press

Lotería de Navidad 2025: Las terminaciones de dos cifras que nunca tocan

Una señal de mala suerte para algunos y un desafío para otros muchos aficionados a la lotería

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:14

Comenta

Queda menos de tres semanas para el sorteo de la Lotería de Navidad, el más tradicional y el que tiene mayores premios, y muchos españoles aún buscan su número favorito. Este año es además el de la Inteligencia Artificial. Son muchos los jugadores que preguntan a la IA sobre qué número comprar. Para quienes prefieren otros métodos, será útil conocer algunos datos.

En los 214 sorteos celebrados hasta ahora hay un puñado de terminaciones que nunca han ganado el premio Gordo, una señal de mala suerte para algunos y un desafío para otros muchos aficionados a la lotería. De esta forma, no han obtenido aún el primer premio las siguientes quince terminaciones de dos cifras:

09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

En el lado opuesto, las terminaciones de dos cifras más repetidas a lo largo de la historia del sorteo han sido la 85 (siete veces), la 57 (seis veces), la 64, 65, 75, 90 y 97 (cinco veces cada una de ellas), y la 15, 40, 58 y 95 (cuatro veces cada una).

El año pasado (sorteo de 2024), el Gordo cayó en el 72480, un número que llenó de alegría miles de hogares en España.

Los premios se podrán cobrar hasta el 24 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los premios de lotería caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

La Lotería de Navidad en LAS PROVINCIAS

LAS PROVINCIAS ofrece ya toda la información sobre el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El día 22 de diciembre, realizaremos una amplia cobertura, que incluirá además el envío de alertas en tiempo real a móviles, la publicación de la lista oficial de Loterías del Estado y toda la actualidad del sorteo y los premios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  6. 6 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lotería de Navidad 2025: Las terminaciones de dos cifras que nunca tocan

Lotería de Navidad 2025: Las terminaciones de dos cifras que nunca tocan