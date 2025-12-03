Lotería de Navidad 2025: Las terminaciones de dos cifras que nunca tocan Una señal de mala suerte para algunos y un desafío para otros muchos aficionados a la lotería

Queda menos de tres semanas para el sorteo de la Lotería de Navidad, el más tradicional y el que tiene mayores premios, y muchos españoles aún buscan su número favorito. Este año es además el de la Inteligencia Artificial. Son muchos los jugadores que preguntan a la IA sobre qué número comprar. Para quienes prefieren otros métodos, será útil conocer algunos datos.

En los 214 sorteos celebrados hasta ahora hay un puñado de terminaciones que nunca han ganado el premio Gordo, una señal de mala suerte para algunos y un desafío para otros muchos aficionados a la lotería. De esta forma, no han obtenido aún el primer premio las siguientes quince terminaciones de dos cifras:

09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

En el lado opuesto, las terminaciones de dos cifras más repetidas a lo largo de la historia del sorteo han sido la 85 (siete veces), la 57 (seis veces), la 64, 65, 75, 90 y 97 (cinco veces cada una de ellas), y la 15, 40, 58 y 95 (cuatro veces cada una).

El año pasado (sorteo de 2024), el Gordo cayó en el 72480, un número que llenó de alegría miles de hogares en España.

Los premios se podrán cobrar hasta el 24 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los premios de lotería caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

