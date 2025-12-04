Así se cobra una papeleta premiada de la Lotería de Navidad La jurisprudencia considera estas participaciones como documentos válidos que generan obligación de pago

La Lotería de Navidad genera innumerables dudas antes y después de llevarse a cabo el sorteo. ¿Cómo se comparte un décimo? ¿Cuánto toca? ¿Cómo y cuándo se cobra? o ¿Cuánto se paga a Hacienda?, entre otras muchas.

Y eso cuando jugamos un décimo completo. La cosa se complica cuando lo que poseemos es una papeleta, es decir, una fracción de un décimo. El cobro de una papeleta o participación premiada en la Lotería de Navidad no se realiza directamente ante Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), sino a través de la entidad, asociación, empresa o particular que la emitió. Esto es así porque la papeleta no es un décimo en sí mismo, sino un documento privado que acredita que su titular ha adquirido un derecho de crédito sobre una parte de un décimo original.

En este sentido, es el depositario del décimo quien debe acudir a una administración de loterías o entidad bancaria colaboradora para cobrar el premio. Después, el organizador está obligado a repartir el dinero en función del porcentaje o de la cantidad jugada indicada en cada participación. Ese pago se rige por las condiciones impresas en la papeleta (importe jugado, donativos, gastos de gestión, etc.), que actúan como un contrato unilateral.

El plazo para reclamar un premio es de tres meses desde el día siguiente al sorteo, según establece SELAE. Este plazo es idéntico para décimos y para participaciones, según informan desde Legálitas.

En caso de que el responsable se niegue o retrase injustificadamente al pago, el titular de la papeleta puede reclamar civilmente el importe correspondiente, ya que la participación constituye prueba documental del compromiso adquirido. La jurisprudencia ha considerado estas papeletas como documentos válidos que generan obligación de pago.

¿Cuánto toca en la Lotería de Navidad?:

-Primer premio (el Gordo): 20.000 euros por cada euro jugado.

-Segundo premio: 6.250 euros por cada euro jugado.

-Tercer premio: 2.500 euros por cada euro jugado.

-Cuartos premios: 1.000 euros por cada euro jugado.

-Quintos premios: 300 euros por cada euro jugado.

-Aproximaciones del primer premio: 100 euros por cada euro jugado.

-Aproximaciones del segundo premio: 66,5 euros por cada euro jugado.

-Aproximaciones del tercer premio: 48 euros por cada euro jugado.

-Pedrea: 5 euros por cada euro jugado.

¿Cuánto se paga a Hacienda?

En cuanto a la fiscalidad: los premios superiores a 40.000 euros por décimo tributan mediante una retención automática del 20% sobre el exceso de 40.000 euros por décimo. Esa retención ya se descuenta a los perceptores de estos premios en el momento del cobro; retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE.

