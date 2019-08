La Primitiva del sábado 10 de agosto deja dos premios de 715.000 euros Uno de los boletos ha sido sellado en Alicante y el otro ha sido validado por internet LP Sábado, 10 agosto 2019, 23:28

La Primitiva de este sábado 10 de agosto de 2019 ha dejado dos nuevos afortunados. No existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.800.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 3 de Alicante, situada en Plaza Pio XII, 1; y otro boleto validado a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Cada uno de ellos se embolsará 715.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 16 de Córdoba, en la no 3 de Águilas (Murcia), y en el Despacho Receptor no 60.055 de Calvià (Illes Balears). cada uno de ellos ha ganado 71.500 euros.

Consulta aquí la combinación ganadora de La Primitiva.

Números y premios de La Primitiva

Premios históricos: Se busca millonario en Valencia

01:10 Vídeo. Se busca millonario en Valencia

Apostó doce euros y ganó 28 millones (27 de julio de 2019)

El último gran premio del sorteo de La Primitiva se repartió el pasado sábado, 27 de julio. Un único acertante de categoría especial con el premio acumulado de primera categoría ganó un premio de 28.622.368,32 euros. El afortunado, que validó sus apuestas en la Administración de Loterías nº234 de Madrid, participaba con seis apuestas, semanales, por importe de doce euros y escogió los números que después le darían suerte.

Además, en este sorteo hubo otro acertante de primera categoría en Cantalejo (Segovia), que ganó un premio de 783.946,82€.

La policía investiga si un lotero engañó a una persona que ganó 4,7 millones

Sorprendente giro en la investigación del premio de la lotería Primitiva de 4,7 millones de euros que un lotero se encontró en su local de La Coruña, hace siete años. Nunca se localizó al dueño a pesar de que muchos lo reclamaron. Ahora tras una larga investigación, la policía señala al propietario de la administración porque creen que engañó al verdadero ganador del premio. Lee aquí la historia completa.