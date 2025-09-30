Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Supermercado Mercadona. Irene Marsilla

Este es el producto que está arrasando ahora mismo en Mercadona y solo cuesta 1 euro

Este limpiador es perfecto para eliminar toda la suciedad del baño

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:50

Mantener nuestros hogares limpios es una tarea que no debemos olvidar. Que nuestra casa esté libre de gérmenes y bacterias es necesario tanto para nuestra salud como para nuestro bienestar mental.

En cada caso existen espacios como el cuarto de baño al que hay que dedicarle más tiempo para conseguir una limpieza correcta. Aunque esta tarea pueda parecer pesada, si se emplean los productos pertinentes se puede conseguir un resultado muy satisfactorio.

Para quienes busquen una opción de primera, es recomendable dirigirse a Mercadona. Este supermercado no solo es reconocido por su alta calidad en productos de limpieza sino que también ofrece una solución definitiva para limpiar y desinfectar el baño con profundidad.

El Salfumant de la línea Bosqueverde ha logrado destacar dentro de la amplia oferta de productos de limpieza disponible en la cadena de supermercados debido a su eficacia y bajo coste de 1,10 euros la botella de litro.

Este producto se puede utilizar no solo para limpiar los inodoros sino también para que podamos desincrustar cemento y cal y reducir el ph del agua. Ahora bien, a pesar de la alta efectividad del Salfumant, es preciso manejarlo cuidadosamente debido a su composición ácida.

Este potente limpiador contiene un 20% de ácido clorhídrico, un componente que puede causar irritación ocular y cutánea grave. Para minimizar riesgos, es imperativo aplicarlo en áreas bien ventiladas, lo que ayuda a disipar los vapores ácidos y reduce el riesgo de inhalación.

El uso de equipo de protección es crucial. Es recomendable llevar guantes resistentes a productos químicos y gafas de protección para evitar el contacto directo con la piel y los ojos.

En definitiva, el Salfumant Bosque Verde de Mercadona es una solución efectiva y ecónomica para mantener tu baño limpio y libre de incrustaciones de cal y cemento.

