Etiqueta de nutriscore, en paquetes de arroz Óscar Chamorro

Cómo leer y entender las etiquetas de lo que comes

Esta semana, en Vivir bien hablamos de la información que hay en todos los productos que compramos en una superficie alimentaria

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:47

Ir al supermercado se ha convertido en un examen si quieres saber lo que estás comprando. Las etiquetas son cada día más complicadas, con nombres ... de ingredientes que no nos suenan de nada, hay semáforos poco claros para saber si un alimento es más o menos sano, y productos ecológicos o bio que de sano tienen poco. Así que llevo tiempo leyendo sobre etiquetado, informándome sobre conservantes y aprendiendo todo los nombres con los que las empresas camuflan el azúcar o los edulcorantes. Lo importante es conocer la información. Lo que luego decidas hacer con ella es algo muy personal. Pero lo mejor es conocer qué lleva cada cosa de las que metes en tu carro.

