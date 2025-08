10 cosas buenas que tu móvil puede hacer por tu salud

Nuestro móvil parece haberse convertido en un enemigo de nuestro descanso. Una noria de estímulos que nos hace perder el foco y gastar parte de ... nuestro tiempo en permanecer embobados frente a una pantalla. Sin embargo, nuestros dispositivos electrónicos también pueden llegar a ser grandes aliados de nuestro bienestar. Sólo hay que saber elegir bien qué aplicaciones usamos para tratar de dar la vuelta a esta fama y comenzar a tener en nuestros móviles una ayuda para vivir mejor. Para ello, he hecho una pequeña selección de 10 apps que todos podemos tener instaladas y que tienen gran utilidad en cosas cotidianas como poder medir la radiación solar, ayudarnos a descansar mejor, meditar o cuidar nuestra piel. El problema no es la tecnología, sino el uso desmedido que podemos hacer de ella.

1. Yuka: Es la aplicación estrella para escanear alimentos y también cosméticos. Con una simple foto a un prodcuto analiza los ingredientes y valora su impacto en la salud con un sistema de colores y puntuación de 0 a 100. Si algo no es saludable, propone alternativas. Es gratuita, pero con opción premium. A mí no me gusta utilizarla para que me indique si algo es saludable o no, sino para conocer mejor los ingredientes de algo y decidir yo si quiero o no consumirlo. Es muy útil, por ejemplo, para buscar alternativas más saludables o mejor formuladas.

2. MyFitnessPal: Una aplicación que es ya una veterana en el mundo de la nutrición. Te permite registrar lo que comes, contar calorías, analizar tus macros y establecer objetivos. Me interesa cero contar calorías y creo que es un error, pero una cosa buena de la aplicación es que, por ejemplo, puedes introducir lo que desayunas o cenas y te dice que has consumido suficientes proteínas, si es eso lo que te has marcado como objetivo.

3. Flo: Una aplicación que permite hacer un seguimiento del ciclo menstrual si sueles despistarte con esto o si estás buscando un embarazo, por ejemplo.

4. Open Food Facts: Una aplicación que alberga una base de datos colaborativa que ofrece información nutricional, de procesamiento y medioambiental sobre miles de productos. Puedes, por ejemplo, escanear un brick de gazpacho de supermercado y te da información sobre su nivel de procesamiento o su huella de carbono para ser producido.

5. Skin Bliss: Una aplicación especializada en cosmética que nos permite escanear productos de cuidado facial y corporal para identificar alérgenos, ingredientes irritantes o comedogénicos. Es especialmente útil si sabes que algún activo no le sienta bien a tu piel y no te aclaras leyendo el INCI. No sé, si un tónico lleva alcohol y a ti ese ingrediente te reseca la piel.

6. TroveSkin: Una especie de red social de la piel en la que puedes leer experiencias de otras personas con tus mismas caracterísitcas. La aplicación te analiza con una foto tu tipo de piel, le aplica IA y te analiza manchas, granos, grado de hidratación, arrugas... Y encima te recomienda ingredientes que te pueden favorecer para tratar tus cosas. Y además, luego te compara el antes y el después.

7. SunSmart Global UV: Una app desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que te informa del índice UV diario en tu ubicación para que te puedas proteger como toca. Incluso te recomienda no exponerte al sol si la cosa está chunga. Una cosa útil y sencilla para esos días en los que crees que no hace falta echarse crema (que deberían ser ninguno).

8. Carethy: Un buscador y comparador de productos de bienestar. Ideal para comparar precios y características de suplementos, cosméticos naturales, productos de higiene o alimentos saludables. No sé, si estás buscando empezar a tomar colágeno en polvo, se lo dices y te da varias opciones con características y precios.

9. Sleep Cycle: El despertador inteligente más popular. Monitoriza tus ciclos de sueño y te despierta en el momento más óptimo para evitar la sensación de fatiga. Imagina que quieres despertarte a las 7:00, sin un sobresalto. La app te comienza a despertar a las 6:45 con un sonido relajante, para no sacarte de tu sueño ligero.

10. Calm: Una app imprescindible para reducir el estrés si tienes poco tiempo para dedicarte a ti mismo. Ofrece meditaciones guiadas, ejercicios de respiración, historias para dormir con voces famosas y programas de atención plena.