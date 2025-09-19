El postre de Mercadona que arrasa por 3,15 euros: el favorito de los usuarios Se trata de uno de los productos más virales de la cadena; hace meses fue retirado pero ahora vuelve a estar disponible

Mar Georga Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:31

Hace más de un año la cadena de supermercados Mercadona sorprendía a sus clientes con un nuevo producto: la tarrina de 500 ml de helado de galleta. Bajo el nombre de 'Biscuit', y con un sabor muy similar al de la galleta belga Lotus, este nuevo helado se convirtió rápidamente en el favorito de los usuarios. Las redes sociales se inundaron de vídeos con este producto como protagonista, haciéndolo viral.

Es por ello que la decepción fue bastante sonada al descubrir que este producto tan preciado por el público dejaba de estar disponible. No obstante, la cadena de distribución sorprendía hace semanas a sus clientes, al retomar la venta de este helado Biscuit (Lotus). Los frigoríficos de Mercadona albergan de nuevo este delicioso postre, con su inconfundible sabor a galleta y un suave toque a caramelo.

El producto destaca por su textura cremosa, entre la que se pueden encontrar trozos de galleta caramelizada. La receta forma parte de la fórmula creada por la propia cadena valenciana de supermercados. De este modo, consigue ofrecer una correcta relación calidad-precio que atrae a consumidores y crea una alta demanda, al conseguir hace asequible alimentos que podrían considerarse como gourmet.