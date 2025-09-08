Mercadona estrena nueva sección esta semana en cuatro supermercados de España La cadena valenciana liderada por Juan Roig continúa su particular ampliación de la red de establecimientos por el país

Desde que se fundó en el año 1977, Mercadona no ha dejado de crecer y de innovar. Actualmente dispone de 1.602 tiendas en toda España y 63 en Portugal, y una plantilla de 110.000 personas. Y cada semana introduce innovaciones en sus supermercados en esa búsqueda de la excelencia que le ha llevado a convertirse en una de las mayores empresas distribuidoras de alimentos de España.

A principios de año Mercadona confirmó un sistema alternativo de pescaderías e introdujo un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Además, la cadena de alimentación implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

A estos cambios que afectan a todas las tiendas se suman cada semanas las novedades que se introducen en algunos supermercados, en un plan para ampliar su oferta de servicios. Cada mes Mercadona inaugura la sección de 'Listo para comer' en locales que aún no disponen del servicio de comidas para llevar, una reforma que la cadena anuncia de forma mensual en su página web oficial.

Nuevas aperturas de 'Listo para comer'

Este mes de septiembre está previsto que se inaugure en 18 supermercados. La primera semana del mes se abrió en tres y la segunda, entre el 8 y el 14 de septiembre, se estrena en otros cuatro. Concretamente, este lunes 8 de septiembre Mercadona estrena nueva sección en Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) - Avda. Ramón y Cajal, 4; Murcia (Murcia) - C/Mayor, 94 y Cassa de la Selva (Girona) - C/ de la Vía, 6, mientras que el martes 9 de septiembre abre en Sabadell (Barcelona) - C/ Viladomat, 195.

En las próximas semanas la compañía dirigida por Juan Roig abrirá este espacio en otros supermercados repartidos por Sabadell, Barcelona, Vigo, Melilla, Cieza, Esplugues de Llobregat, Monòver/Monóvar, Alhaurín de la Torre (Málaga), Gijón, Olivenza, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.