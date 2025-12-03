Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Basura acumulada en un rellano. Jorge Sanz

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: puedes recurrir al artículo 9 si tu vecino deja la basura en el rellano

La normativa obliga a los propietarios a respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:22

Uno de los principales problemas que puede surgir en la convivencia entre vecinos es la limpieza. En los edificios existen zonas comunes para todos los inquilinos, que tienen la obligación de respetar unas normas básicas. En este sentido, la gestión de la basura puede generar más de una discusión.

Algunos vecinos aprovechan para dejar la basura en el felpudo de su puerta esperando que el conserje o la chica de la limpieza la recoja, generando malos olores y malestar entre otros residentes en el edificio. Sin embargo, es una práctica que no está permitida y por la que se puede recurrir al artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

En el punto número 1, especifica cuáles son las obligaciones de cada propietario:

A) «Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos».

B) «Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder».

Pese a que no hace una mención expresa a la basura, se comprende que dejar la basura en el rellano puede perjudicar a otros propietarios, ya sea por la mala imagen que da como por los olores que produce.

Si algún inquilino realiza esta actividad, lo más conveniente es charlar con él y pedirle que deje de hacerlo. Si persiste en su actitud, puedes avisar al presidente para que le inste a que modifique su comportamiento.

En cualquier caso, conviene revisar los estatutos de la comunidad de propietarios, ya que puede ocurrir que esté estipulado que la basura se pueda sacar durante un periodo de tiempo en el que el conserje la recoge.

