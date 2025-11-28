La ley aclara si un vecino puede colocar adornos navideños en el balcón sin el permiso de los vecinos Con la llegada de estas fechas muchas personas deciden llenar de luces y decorados sus viviendas

A. Pedroche Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año. Millones de personas aguardan a que lleguen estos días para celebrar la conmemoración más emotiva y familiar de todo el calendario. Con esta festividad también llega el conocido como 'espíritu navideño'. Los regalos, los turrones y, por supuesto, la decoración forman parte de toda esta parafernalia. Hay quien decide llenar su vivienda, de arriba abajo, con luces y diferentes elementos de adorno. Esto también puede generar fricciones entre vecinos de una misma finca. Sobre todo cuando se colocan en la parte exterior como, por ejemplo, un balcón.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece una serie de criterios muy concretos sobre lo que un propietario puede hacer y no en la parte exterior de una vivienda. Pese a que en ningún momento la normativa habla de las «luces de navidad» concretamente, sí que regula elementos claves que afectan directamente a la posibilidad de decorarlos.

El artículo 7.1 señala que el propietario puede modificar su vivienda siempre que «no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores». Esto viene a decir que cualquier alteración que afecte a la fachada puede requerir aprobación de la comunidad. Aunque el suelo del balcón sea de uso privativo, su imagen exterior (barandilla, revestimientos o lo que se cuelga hacia fuera) forma parte de la fachada, que es un elemento común. Es un caso similar a lo que sucede con la ropa tendida en el balcón.

Por otro lado, en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal queda establecido que en una vivienda no pueden realizarse actividades «molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas». Esto podría relacionarse con luces demasiado potentes, adornos demasiado grandes, puntiagudos o inestables, o efectos molestos en otras ventanas e instalaciones eléctricas inseguras.

¿Qué hay que hacer para poner las luces en el balcón?

En primer lugar, asegurarse si la comunidad tiene normas específicas sobre decoración exterior. A continuación, comunicarlo al presidente o administrador. En caso de que se cuente con la aprobación vecinal, es importante asegurarse e que no cuelgan hacia fuera ni sobresalen más allá de la barandilla. Evita luces excesivamente potentes, estridentes o que puedan molestar a otros vecinos.

Temas

Vivienda