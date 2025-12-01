Una influencer de 31 años es asesinada por su exnovio y encuentran su cadáver en una maleta en el bosque El macabro crimen ocurrió el pasado 23 de noviembre en Eslovenia

Trágico suceso ocurrido con Stefanie Pieper, influencer y maquilladora austriaca de 31 años, que ha sido asesinada, metida en una maleta y enterrada en un bosque en Eslovenia. Los hechos se remontan al 23 de noviembre, cuando desapareció tras regresar al amanecer a su apartamento en Graz, tras una fiesta.

La joven había escrito a las 7 de la mañana un mensaje a una amiga diciéndole que había llegado a casa sin problema pero que había encontrado una figura sospechosa en la escalera. Esa misma tarde falló a una sesión fotográfica que tenía programada desde hace tiempo, lo que generó preocupación en sus familiares, ya que no era habitual en ella y tampoco lograban contactarla por teléfono.

En su casa estaban su golden retriever Marlow y su exnovio, un portero de discoteca con el que había mantenido una relación intermitente hasta que rompieron definitivamente. Los agentes hallaron restos de sangre en el marco de la puerta, pero no había pruebas suficientes como para realizar un arresto inmediato.

No obstante, testigos afirmaron que oyeron una violenta discusión a las 8 de la mañana y que vieron al hombre alejarse de casa con un objeto voluminoso. Las cámaras de seguridad posteriormente mostraron que este hombre cruzó la frontera con Eslovenia el mismo día y luego regresó a Austria.

Stefanie Pieper, 31, vanished after a ex-lover Christmas party and was later found stuffed in a suitcase in a Slovenian forest. Her ex lover confessed to… https://t.co/vVdQEbrvQy pic.twitter.com/W7sLzBzsb3 — Sapna Madan (@sapnamadan) December 1, 2025

Fue el lunes 24 cuando la policía eslovena le detuvo, cuando tras volver a Eslovenia prendió fuego a su Volkswagen Golf rojo, aparcado cerca del casino Mond de Sentilj, y a pocos metros de la frontera con Austria. El pasado viernes fue extraditado a Austria y la policía eslovena inició una intensa búsqueda para localizar a Stefanie Pieper.

La policía de Estiria sometió a un duro interrogatorio al sospechoso, que comenzó a cooperar. El sábado admitió «haber tenido algo que ver con la desaparición de la mujer» y finalmente confesó y encontraron el cadáver de la mujer dentro de una maleta. La policía austriaca desveló que transportó a la influencer en la parte trasera de su Golf y luego la enterró en un bosque cerca de Majperk, en el noreste de Eslovenia.

