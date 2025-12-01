Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña Se enfrenta a una multa por acampada ilegal

Jaime Vázquez García Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:46

Una historia de película. Un hombre llevaba 17 años desaparecido y declarado muerto oficialmente en 2013 fue localizado por los guardabosques durante una inspección rutinaria en una zona montañosa de difícil acceso.

El hecho ocurrió en el Parque Nacional de Pirin, en Bulgaria, Rosen Banenski, director del parque, explicó a la cadena pública BNT que los guardabosques detectaron una tienda de campaña situada en un área completamente alejada de senderos y refugios. Al acercarse, encontraron a un hombre que reaccionó de manera agresiva, lo que obligó a llamar a la policía.

Los agentes confirmaron, tras su llegada, que se trataba de una persona que constaba como muerta en los registros oficiales y para la que incluso había sido emitido un certificado de defunción.

Su familia había denunciado su desaparición en 2008, lo que activó búsquedas tanto nacionales como internacionales. Tras años sin resultados, las autoridades tramitaron en 2013 su defunción oficial.

Banenski (el director del parque) señaló que «todo indica que llevaba viviendo en aislamiento voluntario durante todo este tiempo».

El Parque Nacional de Pirin, reconocido por la UNESCO por su valor natural, es una región de alta montaña con glaciares, lagos y bosques que atrae a excursionistas y esquiadores de toda Europa. En uno de sus enclaves más apartados se encontraba la tienda del hombre, colocada en un punto donde la acampada está estrictamente prohibida.

Se abrirá una investigación y una posible multa

Las autoridades han puesto en marcha una investigación para aclarar cómo pudo mantenerse oculto durante 17 años sin ser detectado y de qué manera ha logrado sobrevivir en condiciones tan extremas.

Por ahora, la única medida segura es que afrontará una multa por acampar ilegalmente, que según la normativa vigente puede oscilar entre 500 y 5.000 levas (aproximadamente entre 250 y 2.500 euros).

Además, se procederá a confirmar oficialmente su identidad y a facilitarle la tramitación de nuevos documentos personales.