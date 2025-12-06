Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador sujeto a la jubilación parcial enseña el oficio a una joven. R. C.

Un hombre acepta un trabajo temporal en su juventud y con 100 años consigue el récord mundial de la carrera más larga en una misma empresa

La constancia y dedicación del trabajador le ha llevado a conservar su empleo

M. Lahoz

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Lo que empezó como un oficio adolescente llevó a este trabajador a ser reconocido como un gran referente de lo que es la constancia y la dedicación. Walter Orthmann ha cumplido 84 años y nueve días trabajando en la misma empresa, un hito que ha recogido el Libro Guiness de los Récords

Orthmann tan solo tenía quince años cuando empezó a trabajar, en 1938, en industrias Renaux, una empresa pionera en la industria textil situada al norte de Brasil.

Aunque comenzó en la empresa desempeñando labores en el sector marítimo, su agudeza mental y fluidez en alemán le hicieron ascender rápidamente. Poco a poco fue escalando en la empresa hasta incorporarse en el sector de ventas, donde fue responsable de acuerdos con clientes clave para la compañía.

En la celebración de su centenario, los compañeros reconocieron su trabajo y versatilidad. Durante su extensa carrera, Orthmann ha sido capaz de adaptarse a todo. Sus compañeros le describen como «un mentor», que les guiaba con mano firme y lideraba «en silencio», escuchando primero y dando ejemplo.

Noticias relacionadas

Los jubilados que cobran 2.909 euros de pensión cada mes

Los jubilados que cobran 2.909 euros de pensión cada mes

No habrá PAC para los jubilados

No habrá PAC para los jubilados

La realidad es que las leyes brasileñas tienen gran parte de responsabilidad de la larga trayectoria de Orthmann en la empresa. El sistema público de pensiones del país establece edades mínimas con requisitos de cotización.

Sin embargo, cobrar una pensión no obliga automáticamente a los trabajadores del sector privado a dejar de trabajar. No obstante, en referencia al sector público, los términos cambian.

Los funcionarios públicos se enfrentan a la jubilación obligatoria a los 75 años. Esto pone de relieve que los límites de edad obligatorios están vinculados a funciones públicas específicas, no al sector privado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  5. 5

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  6. 6 Un joven se entrega a la Policía como autor del ataque con un machete en el centro de Valencia
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    David Serra, el conseller número 12 del gobierno de Pérez Llorca
  9. 9 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Sueca desaparecido desde febrero
  10. 10

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un hombre acepta un trabajo temporal en su juventud y con 100 años consigue el récord mundial de la carrera más larga en una misma empresa

Un hombre acepta un trabajo temporal en su juventud y con 100 años consigue el récord mundial de la carrera más larga en una misma empresa