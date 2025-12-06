Un hombre acepta un trabajo temporal en su juventud y con 100 años consigue el récord mundial de la carrera más larga en una misma empresa La constancia y dedicación del trabajador le ha llevado a conservar su empleo

Lo que empezó como un oficio adolescente llevó a este trabajador a ser reconocido como un gran referente de lo que es la constancia y la dedicación. Walter Orthmann ha cumplido 84 años y nueve días trabajando en la misma empresa, un hito que ha recogido el Libro Guiness de los Récords

Orthmann tan solo tenía quince años cuando empezó a trabajar, en 1938, en industrias Renaux, una empresa pionera en la industria textil situada al norte de Brasil.

Aunque comenzó en la empresa desempeñando labores en el sector marítimo, su agudeza mental y fluidez en alemán le hicieron ascender rápidamente. Poco a poco fue escalando en la empresa hasta incorporarse en el sector de ventas, donde fue responsable de acuerdos con clientes clave para la compañía.

En la celebración de su centenario, los compañeros reconocieron su trabajo y versatilidad. Durante su extensa carrera, Orthmann ha sido capaz de adaptarse a todo. Sus compañeros le describen como «un mentor», que les guiaba con mano firme y lideraba «en silencio», escuchando primero y dando ejemplo.

La realidad es que las leyes brasileñas tienen gran parte de responsabilidad de la larga trayectoria de Orthmann en la empresa. El sistema público de pensiones del país establece edades mínimas con requisitos de cotización.

Sin embargo, cobrar una pensión no obliga automáticamente a los trabajadores del sector privado a dejar de trabajar. No obstante, en referencia al sector público, los términos cambian.

Los funcionarios públicos se enfrentan a la jubilación obligatoria a los 75 años. Esto pone de relieve que los límites de edad obligatorios están vinculados a funciones públicas específicas, no al sector privado.