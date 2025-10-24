Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un transportista carga mercancía en Valencia. EFE.

La Comunitat bate récord de trabajadores pese a que el paro repunta unas décimas

La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año refleja que casi dos millones y medio de personas están ocupadas en la región

Pau Alemany | Europa Press

Pau Alemany | Europa Press

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:48

Comenta

El mercado laboral valenciano reparte una de cal y otra de arena. Mientras que el número de trabajadores bate un nuevo récord hasta alcanzar los ... 2.451.000 ocupados, el paro repunta unas décimas hasta situarse en una tasa del 11,73%, según reflejan los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  4. 4 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  5. 5 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  6. 6 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  7. 7 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  8. 8

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  9. 9 Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela
  10. 10 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Comunitat bate récord de trabajadores pese a que el paro repunta unas décimas

La Comunitat bate récord de trabajadores pese a que el paro repunta unas décimas