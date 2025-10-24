La Comunitat bate récord de trabajadores pese a que el paro repunta unas décimas

El mercado laboral valenciano reparte una de cal y otra de arena. Mientras que el número de trabajadores bate un nuevo récord hasta alcanzar los ... 2.451.000 ocupados, el paro repunta unas décimas hasta situarse en una tasa del 11,73%, según reflejan los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este viernes.

Esta aparente contradicción se explica por el incremento de población activa, es decir, aquella que desea incorporarse al mercado laboral. Al haber más personas en esta situación, es posible que se dé la combinación de que haya más ocupados, pero que también suba la tasa de parados.

En los meses de julio, agosto y septiembre se crearon en la Comunitat 37.400 puestos de trabajo para alcanzar el máximo histórico, tal y como ocurrió el trimestre anterior. Lejos queda ya el pico más bajo de la serie del INE, cosechado en 2014, cuando había 1.752.000 ocupados.

El sector privado fue el encargado de dar un impulso mayor para alcanzar estas cifras, ya que generó 32.600 puestos de trabajo, un 1,57% más, hasta un total de 2.102.700 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 4.800 nuevos empleos, un 1,40% más más que en el trimestre anterior hasta 348.300 empleos.

Repunte del paro

La positividad que refleja la ocupación no coincide con la de parados. La Comunitat registró un aumento de 11.500 desempleados durante el tercer trimestre hasta llegar a los 325.600. Unas cifras que son más problemáticas para las mujeres, ya que ellas registran una tasa de paro del 14,25%, mientras que la de los hombres es del 9,74%.

La ligera subida, no obstante, se enmarca en un contexto de descenso generalizado si se pone la mirada en la variación interanual, ya que es el tercer trimestre más bajo desde 2008 en la EPA.

A pesar de que la dinámica interanual es positiva, los menores de 25 años siguen mostrando dificultad para acceder al mercado laboral. De hecho, el 30% quiere hacerlo y no puede, según los datos del último trimestre. Además, este porcentaje empeora respecto al tercer trimestre de 2024, cuando el 22% de los jóvenes estaba en el paro.

Tipos de contrato

El número de asalariados con un contrato indefinido subió en 49.200 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 9.300. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 2.065.600 personas, de los que 1.727.400 tenían contrato indefinido (el 83,63%) y 338.200, temporal (el 16,37%).

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 76.600 personas en el tercer trimestre (+3,78%) en la Comunitat hasta los 2.101.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 39.200 (-10,10%), hasta sumar 349.100 personas.

Por sectores, el paro bajó en parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 6.600 menos (-4,2%); Industria, 6.200 menos (-21,16%), mientras que se incrementó en Servicios, 14.600 más (+12,91%); Agricultura, 8.700 más (+217,5%); Construcción, 900 más (+8,65%).