No habrá PAC para los jubilados

El Consell alerta: la Comunitat podría perder 52 millones de euros al año en ayudas agrarias de la UE dejando a 28.000 agricultores, 24.000 de ellos ya retirados, sin apoyo económico

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:58

Esos caballeros de pelo cano (en el mejor de los casos) y edad avanzada a quienes vemos trajinando por los bancales de sus huertos o ... agachando el riñón para recoger los frutos de sus sudores en este arrozal o aquel campo de naranjos forma parte de un colectivo formado por quienes pueden continuar ejerciendo la actividad agraria, de acuerdo con la legislación vigente, siempre que sus ingresos procedentes de esa dedicación no superen el salario mínimo. Son agricultores, sí, tal vez porque quienes se ejercitan en este oficio siempre lo son, incluso cuando tocaría pasar a disfrutar de los placeres de la vida retirada. Y están en efecto jubilados, aunque mantengan el vínculo con su antigua ocupación: integran un colectivo formado en la Comunitat por unas 24.000 personas, a quienes las conversaciones en curso para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) reservan un preocupante novedad. La pérdida de los 52 millones que percibe el conjunto del sector valenciano es un riesgo evidente, a la vista de cómo avanza la negociación.

