Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una pareja. Ñito Salas / El Sur

Novedades en la pensión de viudedad: las personas que podrán pedirlas con la nueva propuesta del Gobierno

La cobertura de este subsidio cambia con los nuevos requisitos que plantea el Ejecutivo

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:21

Comenta

Las pensiones de viudedad de la Seguridad Social podrían incorporar novedades muy pronto si los planes del Gobierno siguen adelante, ya que el Ejecutivo propone ampliar la cobertura de estas prestaciones y reformular sus requisitos de acceso. Unos cambios que facilitarían que familias de diversos tipos tengan acceso a este tipo de subsidio, que hasta ahora solo se podía cobrar en casos muy concretos.

Con el borrador de ley que presentó el pasado lunes el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales, el Gobierno plantea que para cobrar la pensión de viudedad no haga falta acreditar ser matrimonio o pareja de hecho si se demuestran dos años de convivencia por empadronamiento.

Así que no hará falta pasar por el altar o por el notario para poder tener acceso a este subsidio en caso de fallecimiento de la pareja, siempre y cuando se tenga al menos un hijo en común y se alcance un mínimo de dos años de convivencia, que debe poder demostrarse mediante el certificado de empadronamiento del Ayuntamiento en cuestión.

Por lo tanto, la pensión estará al alcance también de las parejas sin papeles, siempre y cuando tengan al menos un hijo en común. Pero ¿qué pasa con las parejas que no tienen hijos? Por el momento, seguirán con el requisito de estar registrados como pareja de hecho o estar casados.

Sin embargo, la propuesta todavía tiene que pasar por el Congreso ya que al tratarse de un cambio en la ley de la Seguridad Social tendrá que ser aprobada en el Parlamento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  6. 6

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  7. 7

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  8. 8 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  9. 9

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Investigan una agresión machista en Cullera a una mujer hospitalizada en estado de coma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Novedades en la pensión de viudedad: las personas que podrán pedirlas con la nueva propuesta del Gobierno

Novedades en la pensión de viudedad: las personas que podrán pedirlas con la nueva propuesta del Gobierno