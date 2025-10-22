Novedades en la pensión de viudedad: las personas que podrán pedirlas con la nueva propuesta del Gobierno La cobertura de este subsidio cambia con los nuevos requisitos que plantea el Ejecutivo

Tamara Villena Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:21

Las pensiones de viudedad de la Seguridad Social podrían incorporar novedades muy pronto si los planes del Gobierno siguen adelante, ya que el Ejecutivo propone ampliar la cobertura de estas prestaciones y reformular sus requisitos de acceso. Unos cambios que facilitarían que familias de diversos tipos tengan acceso a este tipo de subsidio, que hasta ahora solo se podía cobrar en casos muy concretos.

Con el borrador de ley que presentó el pasado lunes el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales, el Gobierno plantea que para cobrar la pensión de viudedad no haga falta acreditar ser matrimonio o pareja de hecho si se demuestran dos años de convivencia por empadronamiento.

Así que no hará falta pasar por el altar o por el notario para poder tener acceso a este subsidio en caso de fallecimiento de la pareja, siempre y cuando se tenga al menos un hijo en común y se alcance un mínimo de dos años de convivencia, que debe poder demostrarse mediante el certificado de empadronamiento del Ayuntamiento en cuestión.

Por lo tanto, la pensión estará al alcance también de las parejas sin papeles, siempre y cuando tengan al menos un hijo en común. Pero ¿qué pasa con las parejas que no tienen hijos? Por el momento, seguirán con el requisito de estar registrados como pareja de hecho o estar casados.

Sin embargo, la propuesta todavía tiene que pasar por el Congreso ya que al tratarse de un cambio en la ley de la Seguridad Social tendrá que ser aprobada en el Parlamento.