Los jubilados que cobran 2.909 euros de pensión cada mes La pensión media de viudedad asciende a 936,7 euros en España, según los datos publicados por la Seguridad Social este mes de octubre

Nacho Ortega Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 17:33

La Seguridad Social ha publicado los datos de las pensiones en octubre en España, que dejan una subida que permite a algunos jubilados cobrar más de 2.909 euros de media y que eleva la pensión de viudedad hasta los 936,7 euros, mucho menos del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 14 pagas de 1.184 euros.

El organismo ha abonado en octubre un total de 10.397.372 pensiones (70 más que el mes pasado) a 9.405.352 millones de personas, con una nómina que asciende a 13.675,8 millones de euros este mes y que comprende las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión media del sistema alcanza los 1.315,3 euros mensuales, un 4,4% más que el mismo mes del año anterior, mientras que la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en octubre en 1.510,1 euros mensuales, un 4,3% más que hace un año. El 59,1% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

La pensión media de jubilación y de viudedad

En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.668,7 euros mensuales, frente a los 1.011,6 euros al mes del Régimen de Autónomos. Asimismo, la pensión media de viudedad alcanzó en agosto los 936,7 mensuales. Esta pensión es la principal prestación para 1,5 millones de personas, de las que casi el 95'7% son mujeres.

La pensión media más alta

En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.909 euros al mes, la más alta del sistema por término medio, y en el del Mar, de 1.672,8 euros.

Los pensionistas de la minería del carbón son los que tienen la pensión media más alta del país. Se trata de trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios en actividades como la extracción de carbón en minas subterráneas, la explotación de carbón a cielo abierto, la fabricación de aglomerados de carbón mineral, los hornos de producción de cok (salvo los pertenecientes a la industria siderometalúrgica), el transporte fluvial de carbón, la investigación, reconocimiento y escogida de carbón de escombreras y aprovechamiento de carbones y aguas residuales carbonosas o, por último, en actividades complementarias de las anteriores.

A los trabajadores de la minería del carbón, tradicionalmente vinculados a actividades que se desarrollan en situaciones de peligrosidad y toxicidadse les reconoce las prestaciones en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la Seguridad Social, aunque con ciertas particularidades, relacionadas con la edad de jubilación o la invalidez.

Nuevas altas

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.675,6 euros, según los últimos datos disponibles (septiembre). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.780,8 euros al mes.

Retraso de la edad de jubilación Hasta septiembre (inclusive), último dato disponible, se han registrado 274.843 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,2% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 73,1% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13,3 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación. Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen 13,1 puntos porcentuales en seis años, y se sitúan en mínimos, ya que se reducen del 40 al 26,9 por ciento del total de nuevas jubilaciones. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

Tiempo de resolución de expedientes

La media de tiempo de resolución de los expedientes en septiembre (último dato disponible) fue de 10,38 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,19 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Complemento de brecha de género

Según el Ministerio, 1.185.850 pensiones incluyen en septiembre el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 83,6% corresponden a mujeres (991.234). El importe medio de este complemento es de 75,1 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, más del 24,8% corresponden a pensionistas con un hijo (293.508), el 48,1% de los beneficiarios, con dos hijos (570.825); el 18% lo percibe por tres hijos (214.196), y por cuatro hijos, el 9,1% (107.321).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija al mes por hijo, desde el primero. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

El Gobierno plantea subir la cuota de autónomos en hasta 14,75 euros en 2026: «Es más prudente»

Clases pasivas

la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.698,2 millones de euros en el mes de septiembre (último dato disponible). En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 93 millones de euros (5,8% de variación anual). El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 728.062, que son 14.591 pensiones más que en septiembre de 2024, con un crecimiento cercano al 2,1% anual.

